無視總統緩頰！為糧食翻臉　波蘭總理：澤倫斯基最好別再侮辱我們

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烏克蘭總統澤倫斯基近日積極出訪，還遠赴美國參加聯合國大會，公開呼籲友邦，持續援助烏克蘭擊敗俄國，並表示正努力保護糧食出口的路線，強調以政治來探討糧食進口問題，只會讓莫斯科有機可乘，這番言論再度激怒了莫拉維茨奇，後者在22日的選舉集會上警告：「我想告訴澤倫斯基總統，不要再侮辱波蘭人，就像他最近在聯合國演講時所做的那樣。」
此次爭端主要是因歐盟執委會決定不再延長對烏克蘭糧食的進口禁令，因為「市場扭曲情況已經消失」，導致斯洛伐克、波蘭和匈牙利不滿，決定自行實施限制，理由是廉價的烏克蘭農產品損害了本國農民的利益。
有分析認為，莫拉維茨奇之所以對基輔改採強硬態度，是因為波蘭將於10月15日舉行國會大選，莫拉維茨奇領導的法律與正義黨（Prawo i Sprawiedliwość, 簡稱PiS）因對烏克蘭的支持而受到極右派批評，迫使該黨在激烈的競選中，對基輔採取更具對抗性的立場，特別是該黨有可能無法獲得多數席位。莫拉維茨奇20日甚至表示，將不再轉移武器給烏克蘭，會集中加強波蘭自身的國防實力。
波蘭總統杜達21日曾表示，波蘭和烏克蘭之間關於糧食進口的爭端，不會對雙邊關係產生重大影響，此舉顯然是為了緩解緊張局勢。
波蘭外交部長勞爾（Zbigniew Rau）也表態繼續支持烏克蘭抗俄，但坦言波蘭公眾輿論對2國關係的看法發生了「根本性變化」，修復需要付出龐大的外交努力。
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