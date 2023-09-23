罕見元首會談！習近平籲解除敘利亞制裁　分析：擴大中東影響力

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中國官方媒體發布的會談內容顯示，習近平聲稱，中國反對外部勢力干涉敘利亞內政，並敦促有關國家取消對敘利亞的非法單邊制裁，2國將升級為「戰略夥伴關係」，只比「全面戰略夥伴關係」低一階，承諾將幫助敘利亞重建受損的經濟、應對國內騷亂。
2011年，中東多國接連爆發「阿拉伯之春」運動，敘利亞亦開始出現反政府示威，但被政府軍鎮壓並演變成持續至今的敘利亞內戰，之後西方持續收緊對敘利亞阿薩德政權的制裁，而阿薩德政府則在俄羅斯和伊朗等國的支持下，控制了敘利亞大部分領土。
分析認為，此次會面為阿薩德重返全球舞台、提高國際能見度頗有幫助，同時也讓中國能推進在中東的戰略利益，在這之前，中國已經與伊朗、沙烏地阿拉伯結盟；敘利亞還於2022年加入中國「一帶一路」倡議，並於同年5月受邀出席在沙烏地阿拉伯舉行的阿拉伯國家聯盟（Arab League）峰會。
分析續指，北京近年積極加強與中東的外交接觸，並在3月協助沙烏地阿拉伯和伊朗達成一項歷史性協議，結束2國長達7年的外交裂痕，重新恢復邦交。威尼斯卡福斯卡里大學（Ca'Foscari, University of Venice）國際關係學教授萊格倫齊（Matteo Legrenzi）表示，中國正在加強釋放一訊息，就是它致力於幫助各國解決爭端，因為和平源於經濟發展。