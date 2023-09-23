NBA／Damian Lillard引多隊爭搶 美媒：太陽將是促成交易的黑馬
美國職籃NBA波特蘭拓荒者球星Damian Lillard爭奪戰越演越烈，近日已傳出公牛、暴龍、雷霆都可能是潛在買家，其中更以熱火最有機會，但《Bleacher Report》記者Chris Haynes在23日表示，「波特蘭目前仍拒絕與熱火溝通，他們上次對話是在夏季賽期間。」
記者張志宇/綜合報導
記者Chris Haynes在節目上透露，「波特蘭目前是拒絕熱火的報價，熱火自己也知道球隊資產不足，但他們想讓波特蘭知道，『嘿！我們會拉上第3或是第4支球隊加入交易，但請與我們建立溝通，讓我們知道你們想要的是什麼』。」
《ESPN》「沃神」Adrian Wojnarowski也在23日表示，「拓荒者將持續在本週繼續與其他球隊談判，且探索不同的多方交易方案，但目前仍沒有實質的進展，但熱火在本週並沒有加入對話，這並不意味著Damian Lillard不會去到邁阿密，這些情況都是有可能在一通電話的瞬間做改變。」
對於第3方或第4方球隊將會是哪隊，太陽隨隊記者Gerald Bourguet也透露，「太陽隊已經成為促成Damian Lillard交易案中的一匹 『黑馬』，費城、邁阿密和波特蘭，以及多倫多暴龍和芝加哥公牛，他們正在升溫、對於交易案蠢蠢欲動，其中許多人都認為太陽隊是一支可以推動潛在大交易完成的球隊。」