小白球代工龍頭！明揚屏東廠爆炸 去年營收創高、Q4營運恐受創
高爾夫小白球代工廠屏東明揚國際工廠昨（22日）驚傳大爆炸，造成4消防殉職、百餘人傷，目前還有人失聯。明揚國際為運動休閒類別上櫃公司，主要營業項目為高爾夫球之製造及買賣等，母公司也是全球知名高爾夫球具代工廠明安。明揚國際2022年年營收35.98億元，創下歷史新高，今年1到8月營收也高於去年同期，但由於第4季為高爾夫球出貨旺季，大爆炸事件恐波及營運。
記者許家禎／台北報導
高爾夫小白球代工廠明揚國際（8420-TW）屏東工廠22日傍晚發生爆炸，該廠為國內知名高爾夫球製造商，其母公司也是全球知名高爾夫球具代工廠明安（8938-TW），兩家公司均已上櫃。明揚國際成立於2006年7月，並於2014年11月10日正式掛牌上櫃，以生產專業高爾夫球為主要業務。
明揚國際生產基地位於屏東，去（2023）年全年高爾夫球出貨量2170萬打，其銷售區域比重為美洲佔82%、亞洲佔16%、台灣與其他區域佔2%，主要客戶包括TaylorMade、Callaway、Mizuno等全球知名品牌客戶。明揚國際近5年平均現金股利為2.27元，現金殖利率4.5%。
高爾夫球因為具備可維持社交距離、滿足戶外運動需求，因此疫情之下興起高爾夫球產業熱潮，明揚2022年全年營收35.98億元，創下歷史新高。雖然市場動能趨緩，外界認為高爾夫球庫存水位可能偏高，但明揚今年1到8月營收25.4億元，已高於去年同期的22.45億元，年增13.11%。累計明揚上半年獲利3.23億元，年增35.1%，每股純益6.24元。
由於第4季為高爾夫球產品出貨旺季，此次發生爆炸意外，可能對產能受到損害，但截至23日上午9點為止，媒體仍無法與明揚取得聯繫，災損狀況有待釐清。不過，明揚國際科技公司董事長劉安晧深夜出面受訪指出，會發生那麼大的爆炸，應該與粉塵有關，但需要再做確認。