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天氣預報／補班日北台灣有雨！一週天氣搶先看　中秋連假恐有颱風

▲補班日北北基宜蘭迎接雨彈！23日東北風影響，臺灣東半部、北北基宜有局部短暫陣雨；下週迎風面持續有雨，中秋連假可能有熱帶低壓或颱風生成。（圖／記者葉政勳攝）
▲補班日北北基宜蘭迎接雨彈！23日東北風影響，臺灣東半部、北北基宜有局部短暫陣雨；下週迎風面持續有雨，中秋連假可能有熱帶低壓或颱風生成。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

補班日北北基宜蘭迎接雨彈！23日東北風影響，臺灣東半部、大臺北地區及基隆北海岸、金門、馬祖有局部短暫陣雨，澎湖及其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，明（24）日短暫好天氣後，下週迎風面持續有雨，中秋連假可能有熱帶低壓或颱風生成。

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中央氣象署預報，今天（23日）環境風場為東北風，迎風面的基隆北海岸、大臺北東側及東半部地區仍然有局部短暫陣雨，而桃園以南地區大致為晴到多雲，高溫偏熱，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面要特別留意，各地高溫普遍為32至34度，其中北部地區及南部近山區有機會達到36度以上，近中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，早晚則較為舒適，約24至26度。

▲今（23）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
▲今（23）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）
天氣風險分析說明，明天週日的降雨又比今天週六要來得少，所以還是可以去走走逛逛，西半部地區則還是維持上午晴朗，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季型天氣，山區下雨機會較高，平地天氣相對穩定，到山區活動的朋友要留意午後的天氣變化。

下週一至週四（25日至28日）目前來看持續是偏東到東北風的環境，因此天氣型態也類似，迎風面有些局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，西半部地區白天仍持續會有較高溫度發生的機會。

天氣風險預報提醒，週五到週日（29至01日）是中秋連假，北邊大陸高壓有增強的趨勢，可能帶來東北季風南下的機會，同時南邊的低壓區內擾動也逐漸發展起來，目前的預報資料顯示有可能在南海一帶會有熱帶低壓或颱風生成，南北之間的系統共同為台灣帶來偏東到東北風。

迎風面北部、東半部的天氣持續較差，甚至有可能因為颱風發展，水氣增多，降雨的情況變得比較明顯，中南部地區的天氣就相對好一些，雲量偏多，午後山區仍有些局部熱對流雷雨機會。

不過目前南北邊系統配合的預報還是不穩定，南邊颱風發展的情況還是最大的關鍵，影響的程度後續仍可能會有變化，提醒大家要持續留意最新的天氣預報資訊，

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