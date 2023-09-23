天氣預報／補班日北台灣有雨！一週天氣搶先看　中秋連假恐有颱風

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氣溫方面要特別留意，各地高溫普遍為32至34度，其中北部地區及南部近山區有機會達到36度以上，近中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，早晚則較為舒適，約24至26度。
天氣風險分析說明，明天週日的降雨又比今天週六要來得少，所以還是可以去走走逛逛，西半部地區則還是維持上午晴朗，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季型天氣，山區下雨機會較高，平地天氣相對穩定，到山區活動的朋友要留意午後的天氣變化。
下週一至週四（25日至28日）目前來看持續是偏東到東北風的環境，因此天氣型態也類似，迎風面有些局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，西半部地區白天仍持續會有較高溫度發生的機會。
天氣風險預報提醒，週五到週日（29至01日）是中秋連假，北邊大陸高壓有增強的趨勢，可能帶來東北季風南下的機會，同時南邊的低壓區內擾動也逐漸發展起來，目前的預報資料顯示有可能在南海一帶會有熱帶低壓或颱風生成，南北之間的系統共同為台灣帶來偏東到東北風。
迎風面北部、東半部的天氣持續較差，甚至有可能因為颱風發展，水氣增多，降雨的情況變得比較明顯，中南部地區的天氣就相對好一些，雲量偏多，午後山區仍有些局部熱對流雷雨機會。
不過目前南北邊系統配合的預報還是不穩定，南邊颱風發展的情況還是最大的關鍵，影響的程度後續仍可能會有變化，提醒大家要持續留意最新的天氣預報資訊，