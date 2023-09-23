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10/2起TPASS擴大、再推5大通勤月票　台鐵適用區域及售價出爐

▲TPASS月票10月2日擴大實施，台鐵局今（23）日公布第二階段月票上限區域及售價。（圖／記者莊全成翻攝）
▲TPASS月票10月2日擴大實施，台鐵局今（23）日公布第二階段月票上限區域及售價。（圖／記者莊全成翻攝）

記者李琦瑋／台北報導

行政院為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「TPASS行政院通勤月票」，第一階段北中南三大生活圈月票已於7月1日上線啟用，截至9月20日止已有783萬使用人次，10月2日起再擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、北宜等。台鐵局今（23）日公布第二階段月票上限區域及售價。

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台鐵局將於10月2日起啟用第二階段通勤月票，上線區域及售價為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜1800元、宜蘭縣750元；花蓮縣199元及399元；台東縣299元（台東社福卡同步上線），另基隆市通勤月票288元亦將於10月16日啟用。

台鐵局提醒，票卡有效期限（30日）內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號。惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出之車站未在使用區間內，將於電子票證內扣款(全程）。

通勤月票使用規定，詳情請參閱台鐵局「TPASS行政院通勤月票」資訊專區（旅客服務>行政院通勤月票）及各縣市政府發行公告。

▲台鐵局10月2日起啟用第二階段TPASS通勤月票，上線區域及售價一覽表。（圖／台鐵局提供）
▲台鐵局10月2日起啟用第二階段TPASS通勤月票，上線區域及售價一覽表。（圖／台鐵局提供）

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