明揚大火！商業火險15億6產險共保 公共意外及雇主責任險這家保
屏東明揚國際科技公司發生爆炸起火，造成包括消防員及員工在內百人傷亡。根據產險業者指出，明揚國際科技的商業火險由多家產險公司共保，保額約15億餘元，富邦產險主辦，另旺旺友聯產險今（23）日上午受訪時證實，還有承保公共意外責任險及雇主責任險，保額則不方便透露，只說以目前傷亡人數來看，保額會用完。
記者顏真真／台北報導
產險業指出，明揚國際投保商業火險總保險約15億餘元，包括建物近4億元、機器設備近7億元以及貨物約4.5億元，由6家產險共保，其中富邦產險占6成，只是富邦產險對此不願回應，而旺旺友聯產險則證實也有共保商業火險，約占1成。
除了建物、機器設備以及貨物之外，明揚國際也有投保公共意外責任險及雇主責任險，據了解，這部分是由旺旺友聯產險承保，而旺旺友聯產險發言人潘少昀今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時也證實，確實由旺旺友聯產險承保，但因與客戶有簽保密條款，無法透露投保金額，只是以目前傷亡人數來看，保額會用完。
至於消防員傷亡部分，根據內政部消防署網站，112年全國消防機關自費型員工團體意外保險是由明台產險得標承作，保障內容有300萬元及400萬元2種保額方案可選擇，明台產險上午受訪時表示，這部分要看消防員是否有投保，而且事發突然，目前相關名單還在了解當中。