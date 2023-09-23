高以翔過世4年！39歲冥誕墓園現花海 陳建州、毛加恩現身悼念
藝人高以翔2019年錄製陸綜《追我吧》中意外猝逝，享年35歲。昨（22）日是高以翔39歲冥誕，他的哥哥高宇橋帶著親朋好友到他墓園悼念，「謝謝大家對弟弟的祝福」，連陳建州（黑人）、毛加恩、簡浩都來了，粉絲也獻上滿滿花海。
記者薛羽彤／綜合報導
昨日是高以翔39歲冥誕，高宇橋在臉書上分享，親朋好友一同到高以翔紀念碑墓園悼念，還有粉絲獻上的滿滿花海，事隔4年眾人仍沒有忘記高以翔，高宇橋表示「謝謝大家對弟弟的祝福，我和家人都非常感動！謝謝你們永不停止的愛。」
照片中，包含陳建州、毛加恩、簡浩等人都到場悼念，家人們也帶了高以翔生前愛犬「帝歐」，粉絲看了不捨表示，「太年輕了永遠懷念」、「G天使祝你生日快樂」、「生日快樂以翔，我們都很想念祢的」、「永遠在我們的心中。」
高以翔生前的女友Bella（蘇湘涵）日前宣布以歌手身分出道，當時高以翔猝逝Bella飽受網路霸凌，甚至還有網友說因為她的面向不好，所以剋死高以翔，讓她經歷長達1年半的低潮期，每天都哭到睡著，之後她尋求專業醫生幫助，情況才逐漸好轉。
※【NOWnews 今日新聞
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