全台iPhone 15首摔！他好市多前「狠砸4次」　螢幕爆開裂成蜘蛛網

智慧裝置偵測跌倒能救命？　急診部長談其中關鍵

▲智慧裝置偵測跌倒能救命？　急診部長談其中關鍵
▲智慧裝置偵測跌倒能救命？　急診部長談其中關鍵

健康醫療網

【健康醫療網／記者呂佳宜報導】科技融合生活也能及時挽救生命，蘋果智慧手錶Apple Watch搭載一個平常用不到卻很重要的「跌倒偵測」功能，一旦感測到佩戴者有嚴重跌倒跡象，卻長達1分鐘沒反應，Apple Watch將自動撥打緊急服務電話。繼上個月 Apple Watch 的跌倒偵測救了台灣使用者ㄧ命後，昨日一位黃小姐也發信給 Tim Cook 表示感謝 「Apple Watch 救了我媽媽」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃小姐在信中表示，8/7 媽媽在家裡跌倒撞破玻璃流了非常多血，

Apple Watch 馬上通知 119，並發送通知給她跟住在美國的姐妹。她立刻回撥電話給媽媽，媽媽因為失血很多已經相當虛弱，所幸救護車及時趕到，警察和救護人員破門而入，將媽媽送醫，拯救了媽媽的性命。黃小姐說「要是沒有 Apple Watch，那天我們就失去媽媽了」也鼓勵 Apple 持續創新，並希望讓全世界知道 Apple Watch 不僅是一個配件，真的可以守護獨居年長者的生命健康。

針對Apple Watch跌倒偵測功能，台北榮總急診部部長侯重光部主任表示，穿戴裝置可以提升自主健康管理及醫療品質，而在現今高齡化及醫護人員缺乏情況下，穿戴裝置的使用確實日漸增加，如果在裝置以及後續判斷上可以更完整且正確的整合，第一時間透過科技連接醫療加快送時間，對於後續急診處置上也會有所幫助。

此外，談到急診依舊塞床的情況，侯重光部主任表示急診掛號不再是先到先看依舊要更嚴謹落實急診五級檢傷分類基準。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59385

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

誰說年輕人不會洗腎？ 7 大地雷族群當心…腎臟病防治基金會攜手 PaGamO 破除迷思，舉辦衛教電競賽事 10 月開跑

今年不僅暖冬還可能暖秋！遇聖嬰現象增強，防熱傷害注意 7 點

想維持雞蛋鮮度有兩大關鍵！這狀況會容易「黴菌」孳生

臺灣人不耐喝酒居全球之冠！ 「健康損害」一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞