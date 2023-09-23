▲智慧裝置偵測跌倒能救命？　急診部長談其中關鍵

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Apple Watch 馬上通知 119，並發送通知給她跟住在美國的姐妹。她立刻回撥電話給媽媽，媽媽因為失血很多已經相當虛弱，所幸救護車及時趕到，警察和救護人員破門而入，將媽媽送醫，拯救了媽媽的性命。黃小姐說「要是沒有 Apple Watch，那天我們就失去媽媽了」也鼓勵 Apple 持續創新，並希望讓全世界知道 Apple Watch 不僅是一個配件，真的可以守護獨居年長者的生命健康。
針對Apple Watch跌倒偵測功能，台北榮總急診部部長侯重光部主任表示，穿戴裝置可以提升自主健康管理及醫療品質，而在現今高齡化及醫護人員缺乏情況下，穿戴裝置的使用確實日漸增加，如果在裝置以及後續判斷上可以更完整且正確的整合，第一時間透過科技連接醫療加快送時間，對於後續急診處置上也會有所幫助。
此外，談到急診依舊塞床的情況，侯重光部主任表示急診掛號不再是先到先看依舊要更嚴謹落實急診五級檢傷分類基準。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59385
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