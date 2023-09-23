林智鴻偕美眾議員訪陳其邁 推動奧勒岡州設貿易辦事處
長期關注氣候變遷與能源轉型等全球議題，同時也擔任高雄市議會國民外交促進會會長的市議員林智鴻偕美國奧勒岡（Oregon)州眾議員Paul Evans與前眾議員Brian Clem拜會高雄市長陳其邁，推動高雄與奧勒岡州聯合救災演訓、產業教育合作、友好港口締結等夥伴關係，市長陳其邁表達誠摯歡迎，並宣布將啟動相關協商程序，共同推動奧勒州於高雄設立貿易辦事處，促使雙方夥伴關係能更全面。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁在會中也表示，台灣位於東北亞地區的中心地帶，更處於台灣南海防衛的第一前線，在烏克蘭受俄羅斯持續侵略之際，更應該思考建立全民國防的力量，感謝兩位外賓與市議員林智鴻推動聯合救災演訓的倡議，他將積極促成，以進一步提升高雄對於國土防衛的重要性。
林智鴻也感謝市長陳其邁的支持與重視，他將持續推動以高雄的地理條件、基礎建設、產業發展各項優勢，持續鏈結全球自由世界，為高雄的安全繁榮建立堅韌與可永續性的世界性基礎。
眾議員Paul Evans與前眾議員Brian Clem 也呼應陳其邁的說法，感謝市議員林智鴻安排拜訪高雄市長陳其邁，複合性安全環境對全球各國形成共同的挑戰，聯合救災演訓與急難救助是台美雙方需共同推動的關鍵領域，而高雄位居台灣國土安全防衛的核心，擁有深水港與相關港灣設施等優勢，是奧勒岡州希望積極促成公共安全合作的城市，企盼雙邊能在未來一年內達成協議，展開相關雙邊交流。