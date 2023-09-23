補班日小確幸！7-11思樂冰買1送1「限今天」 全家霜淇淋買1送1
今（23）日補班小確幸！7-11推出單日限定的思樂冰，冰品優惠還有酷聖石複合店買1球送1球、霜淇淋買1送1，補班來點甜品犒賞自己。超夯的全家霜淇淋買1送1當然也沒缺席，APP還有23日限定的義式濃縮咖啡10杯168元，換算下來單杯17元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今（23）日限定優惠，包括大杯思樂冰買1送1（限蘋果蘇打口味）；門市即起至9月24日，霜淇淋使用icash Pay也有買1送1優惠，可嘗鮮全新季節限定粉色系霜淇淋「蜜桃霜淇淋(售價49元)」，還有升級版的「AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋(售價59元)」將蜜桃霜淇淋均勻撒上草莓丁，搭配「點點好朋友造型餅乾」，造型可愛加倍。
並且，至9月24日前，7-11酷聖石複合店，還有指定冰品買1球送1球；現煮咖啡飲品則有大杯精品美式、水果氣泡珍珠椰果買1送1。
全家則是補班9月23日限定，行動隨時取推出義式濃縮咖啡10杯168元（原價35元，平均17元）搭配自帶杯折扣5元，平均單杯只要12元。
還有即起至9月24日，使用全盈+PAY支付霜淇淋買1送1，古娃娃聯名的荔枝烏龍口味進入尾聲，還沒嚐鮮的把握半價吃一波！現煮咖啡飲品的部分，有大杯特濃美式、大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1。