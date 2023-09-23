黑手李炳輝練功種出冠軍文旦柚 揪青農拼推廣優質產品
中秋佳節即將到來，也是文旦柚品嚐最佳的季節，日前由原從事機械工廠的青農李炳輝擔任首任新北市青農聯誼會八里分會長，藉由青農分會的成立，讓八里區農業能夠更多元發展，也因此時盛產的文旦柚「柚」字與保佑的「佑」同音，邀請大家與家人團聚品嚐八里在地文旦柚，不只能支持新北在地農產，也能為大家帶來平安保佑的祝福。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府農業局長李玟表示，八里區新北市青農聯誼會分會的成立，串聯八里地區文旦柚、綠竹筍、桶柑等當地特產，鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，為農業發展注入更多創新能量及活力。
李炳輝原在模具工廠從事俗稱「黑手」的機械相關行業，後來由於父親年紀增長，難以獨自維持家中果園，因此決定返鄉幫忙，也因對於機械維護有相關技能跟知識，對之後從事農業在農機具維護上也大有幫助。
李炳輝返鄉後也成立自有品牌「柚＆蜜」，名稱由來是因為與農友技術交流中，嘗試以養蜂來幫助果樹授粉，除增加果樹著果率外，也提升果實生長的完整度，自101年至111年間，於新北市及八里區文旦柚評鑑比賽共獲得1次特等總冠軍、1次甜柚王及3次頭等獎等，獲獎連連。
李炳輝表示，青農聯誼會八里分會成立協助更多青年農民往農業領域發展，除一級生產外，也有夥伴從事食農教育推廣，可互相學習教學技巧及行銷撇步，將食農教育理念及農業經營向下扎根，讓更多農業生力軍加入，並開發在地化特色商品，展現出八里觀光的潛力。