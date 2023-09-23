屏東工廠爆炸！基隆消防局悼念「190大男孩」：柏翰，任務結束了
柏翰，任務結束了！22日屏東明揚國際科技公司工廠爆炸，一場大火造成98人輕重傷、4名勇消殉職，至今火勢還未撲滅，仍有4人失聯。稍早基隆市消防局也發文悼念殉職勇消陳柏翰：「個性開朗樂觀的190大男孩，是同仁眼裡的開心果，謝謝祢曾經陪伴過我們。」
記者黃韻文／綜合報導
位在屏東科技產業園區內的明揚國際，是高爾夫球製造工廠，22日下午5時許發生火警、引發爆炸。據了解，工廠火勢過了一夜仍未熄滅，內部溫度甚至高達1000度左右。警消表示，工廠內部堆放許多化學易燃品，疑似有大量烷、天然氣等化學物品，導致消防員一射水就爆炸，第一批衝進火場的警消被炸傷。
站在前線的勇消賴俊儒，從火場被救出時就無呼吸心跳，燒傷後面目無法辨識。而屏二分隊消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔一度失聯，今（23）日凌晨1時被尋獲，遺體遭嚴重燒毀，只能採用DNA比對身分。
殉職勇消陳柏翰曾任基隆市消防局信二消防分隊隊員，「基隆市消防局-角落消火伴」粉專也發文悼念：「柏翰，任務結束了！長夜漫漫，最終還是得到令人悲痛的訊息，0922屏東工廠惡火，造成4名消防員殉職⋯其中一名殉職消防員陳柏翰，曾任本局信二消防分隊隊員，個性開朗樂觀的190大男孩，是同仁眼裡的開心果，謝謝祢曾經陪伴過我們，任務結束了柏翰，請祢一路好走。」
痛心不捨的同袍、親友湧入留言：「調回去那麼多年了，卻在新聞聽到你的消息，小蝦一路好走」、「元旦學長一路順風⋯你是永遠的英雄」、「任務結束了，不用再出勤了！願你在彩虹橋那兒可以好好的」。