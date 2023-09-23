進入火場射水爆炸害傷亡？周春米強調：消防員沒有射水

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前縣府已開會確立幾項相關準則，一、全力搜救；二、責成社會處、勞青處在每個醫院設立慰問平台；三、社會處與人事處將會對罹難者、受傷者提供相關慰問金；四、儘速調查火警原因，有關後續撫卹、賠償，還有長期照顧，屏縣府會跟經濟部加工出口區成立聯合善後平台，面對後續賠償事宜；五、環保局會持續監控空氣品質，目前並無異常。
周春米也感謝總統蔡英文、副總統賴清德、院長陳建仁、副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁，以及台南市長黃偉哲的關心及援助，目前就是全力搜救，把失聯者找出來。
屏東縣消防局長徐美雪表示，消防局受理報案後到場，廠商有告知場內有過氧化劑，因為它是禁水的，所以第一時間是準備用乾粉滅火，一進入火場就有一個小爆炸，現場指揮官就喊撤退，還沒撤退就發生第二個大爆炸，受傷的都是第一批進入的同仁，罹難隊員大多在側門附近，最後一名失聯的消防人員狀況還無法確認，因為同仁遺體不完整，還須要等檢察官那邊做DNA的確認，至於現場起火點和起火原因還要再調查。
周春米說，目前尚在住院救治剩下49人，其他都已經返家，內政部次長下午會召開事故調查會，屏東縣政府消防局也會在可以調查的時候啟動相關調查，等明確後會跟大家報告。
更多「屏科園區工廠大火」相關新聞。