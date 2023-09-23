明揚是小白球代工龍頭！去年每股賺逾11元　母公司明安也聞名國際

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明揚去（2023）年全年高爾夫球出貨量2170萬打，其銷售區域比重為美洲佔82%、亞洲佔16%、台灣與其他區域佔2%，主要客戶包括TaylorMade、Callaway、Mizuno等全球知名品牌客戶。明揚國際近5年平均現金股利為2.27元，現金殖利率4.5%。
高爾夫球因為具備可維持社交距離、滿足戶外運動需求，因此疫情之下興起高爾夫球產業熱潮，明揚去年營收35.98億元，創下歷史新高，毛利率22.33%，全年稅後純益5.89億元，年增1.49倍，每股純益 11.55元。今（2023）年第2季獲利1.64億元、年增9.5%，每股純益3.14元。
累計明揚上半獲利3.23億元，年增35.1%，每股純益6.24元。之前明揚高層曾說，去年營收和獲利雙創新高，為了拉升高單價的高球生產比例，明揚屏東二廠擴增的產線，目前正進行廠房擴建工程。原本公司還對2023年業績預估雙位數成長目標，但意外發生恐衝擊營運。
而明揚母公司也是全球知名高爾夫球具代工廠明安（8938-TW），為全球第二大高爾夫球具代工廠。近年來積極發展複合材料區塊市場，並進駐高雄和發工業區興建的新廠，自去年第4季投產後，生產規模逐步放大，以滿足複合材料一條龍服務。除應用於高球具、3C產品，同時走向消費性產品與高附加價值的工業應用需求。
延續近2年的營運高峰後，隨著美國升息，以及全球經濟大環境趨淡，進入第2季後，面對客戶群調節庫存動作。明安今年第2季稅後純益約為1.56億元，比去年同期的6.07億元，減少74.2%，每股純益為1.13元；累計今年上半年獲利約4.1億元、年減62.3%，每股純益3元。
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