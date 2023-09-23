▲【流感/肺炎專題】流感一定要用西藥？　醫師以中醫觀點分析流感症狀、治療

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中醫急性期治療效果差？ 中西醫合併使用更好？一般民眾認為疾病急性期（如：咳嗽、流鼻水等）得以西藥來醫，才可迅速控制症狀，而中醫療效較差較不宜使用。但賴博政醫師指出，中醫的特點是針對不同的個體、體質做出合乎此病患現階段病情的對應治療處方，並不是單純做症狀的治療，對於上呼吸道的急性病效果未必較差。
賴博政醫師表示，中醫加入體質的判斷，對於自行使用感冒藥物或久久無法根治的疾病、症狀，都可以表現出中醫的特長，像感冒、咳嗽、鼻塞、流鼻水等，其實中醫療效並不差，也能獲得一定的效果，因此對於不太想使用西藥或是對西藥過敏的民眾，中藥是一種不錯的選擇。
既然如此是不是中西醫合併使用更好呢？賴博政醫師提到，中西醫雙管齊下也可以，不過因為中西藥物的作用機轉不同，因此在使用上需注意，中藥西藥需間隔1小時使用，避免中西藥物之間的交互作用。
以中醫觀點分析流感 症狀可分為2常見證型而以中醫觀點來看，流感是什麼樣的疾病？賴博政醫師提到，傳統辨證分型是依照病邪的種類，一般流感以風邪為主，病灶部位在肺系，可以分為「風寒證」、「風熱證」等常見的證型：
- 風寒證：
- 風熱證：
此外，還有可能伴隨其他相關症狀，賴博政醫師指出，像是感冒期間有筋骨痠痛劇烈，而平時不常發生，或是咳嗽反反覆覆，所有症狀都消失但是咳嗽一直無法治癒，還有流感後食慾變差、胃口不佳、不喜歡吃東西等等，這些症狀都很常出現。
流感如何用中醫治療？ 依不同證型、體質使用中藥根據不同證型，中醫會進行不同的治療方式。賴博政醫師說明，針對「風寒證」，中醫可以使用辛溫發散方法處理，使用一些溫熱藥物或方劑將外邪表散出，常聽長輩說，感冒後多喝水、煮碗薑茶，就是針對以風寒為主的流感所說，但這些藥物往往過於溫燥，對於容易上火的族群就須小心慎用。
至於「風熱證」，賴博政醫師提到，可以用辛涼解表的藥物或方劑治療，因為熱象表現相對明顯，中醫使用辛涼的藥物將致病因子透散。
賴博政醫師提醒，不論風寒或風熱流感，最主要是「中病即止」，也就是治療完沒有症狀便可以不用再吃藥了，也不要將未吃完的藥物放到下回感冒再吃，如果產生其他症狀應諮詢醫師再做相對應處置及治療。
提高抵抗力是治病關鍵 生活、飲食也要注意不過，除了藥物以外，生活、飲食等也要注意。賴博政醫師表示，中醫治病的方式是提高自己抵抗力，因此平時可以加強體能鍛鍊，養成固定運動習慣，以提高抗病能力，而生病期間須注意保暖禦寒，避免吹風或是喝冷飲，溫度變化時適時增減衣被，進出室內外尤其需注意。
在飲食上，賴博政醫師提到，因腸胃狀況相對虛弱，因此應以易消化的食物為主，胃口不好則進流質或半流質，如：稀飯，當流感後期，體力較改善後可針對腸部分調理，原則上不是以大補氣血為方向，而是慢慢改善腸胃狀況，常見以黨參、茯苓、白朮、山藥、紫蘇、藿香等調理腸胃功能，以便提升免疫力。
另外，也要避免過度勞累、多加休息，等待體力及元氣的恢復。賴博政醫師表示，如果過勞反而會使疾病反覆拖延，輾轉難癒，此外感冒流行時也應少至公共場所，避免被感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59372
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