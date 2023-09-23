「暗黑林志玲」波多野結衣自爆當媽！現身台北動物之家捐收入救狗
日本AV女優波多野結衣因為長相神似林志玲，所以在台灣獲有「暗黑林志玲」封號。相隔5年再訪台的波多野結衣，除了要跟大槻響舉辦出道15年的粉絲見面會，2人今（23）日一大早更現身台北動物之家，力挺「財團法人流浪動物之家基金會」的公益活動，一起為浪浪毛小孩發聲之外，波多野結衣還自稱「媽媽」，目前養了6歲的狗狗「久美」。
記者陳雅蘭／台北報導
波多野結衣有一隻6歲的吉娃娃混馬爾濟斯的「久美」，她表示：「牠很可愛，我很喜歡牠，喜歡到每天要抱著牠一起睡覺！」大槻響則養了6隻貓咪，2人都表示很喜歡小動物，波多野結衣在動物之家看到流浪狗，直言可愛到想帶回家。
波多野結衣的「久美」不怕生，也很喜歡大槻響，親近到願意對她露肚子，還會跟寵物旅館的店員撒嬌。這次她們來台灣工作，波多野結衣就把狗狗寄放旅館，工作人員會早晚定時傳照片、影片報平安，「這樣講有點不好意思，我們家的狗狗很乖巧，雖然是去任何人都不認識的寵物旅館住，但牠也是會一直翻肚，回到家也不會跟我鬧脾氣，因為我是媽媽，她很黏我」。
2位女孩都會邀請朋友到家裡看寵物，波多野結衣說：「我會找大槻響去我家看狗，她跟牠也很熟，狗狗還會翻肚子給她看。」大槻響也想養狗，她表示：「我去波多野結衣的家，狗狗都好熱情，尾巴都搖的跟螺旋槳一樣誇張！」
大槻響跟波多野結衣將於9月24日下午5點30分在「西門町WESTAR」舉行《波多野結衣＆大槻響15週年粉絲限定見面會台灣站2023〈For 15 Years〉》，活動的周邊商品部分收益，將會捐給動物之家做公益。