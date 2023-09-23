屏東工廠爆炸！至少74人受傷送醫　1消防員殉職、多人受困待救援

屏東明揚爆炸！被爆血汗工廠：超時工作罰30萬、每年11件職災

▲屏東科技產業園區「明揚國際科技公司」爆炸起火，桃市產總爆出其為血汗工廠。（圖／翻攝畫面）
▲屏東科技產業園區「明揚國際科技公司」爆炸起火，桃市產總爆出其為血汗工廠。（圖／翻攝畫面）

記者李琦瑋／台北報導

屏東明揚國際科技公司高爾夫球工廠爆炸案，是2018年桃園敬鵬工業大火造成6名消防員殉職後，又再次發生化學工廠火災造成多名消防人員殉職及勞工死亡悲劇。桃市產總今（23）日爆出該公司為血汗工廠，近3年每年都因勞工超時工作，被《勞基法》裁罰，累計被罰30萬元，近2年，每年都發生11件職災。

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依據桃市產總的調查，這次屏東出事的明揚國際科技公司，雖然自稱幸福企業，而且還是上市公司（8420），去年的營收跟獲利甚至都還創歷史新高，但從紀錄上來看，卻是一間劣跡斑斑，充滿違法紀錄的血汗工廠。

依據勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」的公開資料顯示，明揚從2017年至今，共4次因違反勞基法被裁罰，其中最近3年更是每年都被罰，原因則都是因為讓勞工超時工作，累計被罰30萬元。同時，2022年，明揚也2次因為違反《職安法》被裁罰，分別發生勞工手臂撕裂和骨折的職災案件。

另外，依據透明足跡的資料，明揚國際科技公司從高雄遷廠到屏東後，近年也有6次因為違反環保相關法規被罰的紀錄，光環保違法總計就被罰超51萬2千元。

桃市產總從過去的司法判決紀錄中，發現早在民國100年，明揚國際科技公司就曾經因為違反勞動法令，侵害勞工權益，被員工提告要拿資遣費離職，屏東地方法院也判決勞工勝訴。

桃市產總理事長朱梅雪指出，在民國100年3月21日「台灣屏東地方法院民事判決100年度勞訴字第23號」裁判書中，發現明揚讓員工違法超時加班，早就是慣犯，當年也有被高雄市政府開罰的紀錄，甚至法官在判決書中直接寫說：「查被告自承99年1月起至100年8月間發生15件工安事件，顯見被告公司違反勞動基準法第32條、第36 條規定，致員工工作超時及未能依規定休假，影響員工作息及家庭生活，身心疲累，可能易生工安事件，會有損害勞工權益之虞」，如今看來，當年法官判決的內文，真的是讓人怵目驚心。

朱梅雪說，若再參照明揚國際自己撰寫的「永續報告書」，這家公司2021年離職率高達35%，新進比例高達43%，2022年離職率30%，新進比例44%，且最近2年，每年都發生11件職災，也連續2年有2起嚴重職災。如此高的離職率和新進比例，也就代表公司流動率非常高，至於流動率高的原因，是否和公司的勞動條件以及工廠工安環境有關，在這次事件救援告一段落後，政府應該要積極且徹底調查，甚至應該直接對明揚國際發動職安衛和勞動條件的檢查，看看到底還有多少違法的情況還沒被發現。

桃市產總呼籲，政府應該針對明揚國際科技公司的職業安全衛生和勞動條件，進行全面勞檢，若查有不法，政府更應該加重裁罰，以避免這種屢次違法，職災不斷，工安都做不好的廠商，一直沒有得到教訓、沒有確實改善，最後卻害得消防弟兄因此殉職。不要讓這些違法雇主把成本外部化，最後卻是基層消防弟兄用命來扛，這應該是政府對這些殉職的弟兄，最起碼的責任與交代。

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