高雄輕軌成圓倒數　大順路各路口10月下旬開通

因應輕軌年底成圓，高雄輕軌第二階段C24站到C32站路段持續加緊趕工，朝年底完工通車目標邁進。目前市府各單位及外管線單位全力動員配合施工，輕軌工進穩定超前，各施工路段除小路口外，大路口皆採半半封閉施工，以降低交通衝擊，並預計自本(9)月底開始各橫交路口將陸續完工通車，沿線圍籬陸續撤除進行車站裝修、景觀植栽及機電系統等作業，可望於今年10月下旬軌道鋪軌完成，各路口全數開通。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，為完成年底輕軌成圓目標，副市長林欽榮親自督導協調市府各局處檢討相關交通課題，並請交通局及交通大隊協助博愛路、自由路、民族路、建國路、中正路等幹道半半交維施工作業及疏導，將趕工期間的交通衝擊降到最低。目前沿線各路口工程已逐步完成鋪軌開放通行，圍籬亦陸續拆除改成紐澤西護欄，預計10月下旬完成鋪軌，輕軌各橫交路口全數完成。
捷運局進一步指出，環狀輕軌工程最後路段大順路(博愛路至中正路)段長約5公里，計有7座車站。目前輕軌工程持續超前，整體施工團隊已增加近1倍人力，全力趕工朝輕軌年底成圓目標邁進，以期縮短工期降低交通帶來之不便。對於施工期間影響周邊居民交通及生活造成不便，感謝市民的體諒，相關建議捷運局會持續滾動式檢討改進，以作為後續施工規劃精進之參考。