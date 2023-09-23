杭州亞運／長崎美柚被封日本亞運桌球美少女！平時最愛喝珍珠奶茶
2023杭州亞運，2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）即將在23日開幕，日本隊在桌球項目勢在必得，喊出「擊敗中國」的口號，這次日本桌球美女長崎美柚、早田ひな等都入選，並且在預賽順利過關，其中長崎美柚來自神奈川縣，年僅21歲，長相甜美可愛，在中國也很多球迷支持，但他最愛「番茄炒蛋」、「珍珠奶茶」。
記者吳政紘/綜合報導
身高164公分，長崎美柚不管是身材、長相都很出眾，尤其她常以笑容示人，展現出親和力，世界排名第25名，而她也喜歡在比賽前聽「Perfume」的音樂，並且開始暖身。
長崎美柚在日本也是人氣超高，在日本打T聯賽就受到熱烈歡迎，而她具備實力，15歲就開始展露頭角，並且在日本全國大賽橫掃對手，不管是女單、女雙等賽事，都能夠奪冠。
此外，長崎美柚在2018年世界桌球團體錦標賽女子團體拿下銀牌、2022年世界桌球團體錦標賽女子團體也拿下銀牌、2023年世界桌球錦標賽女子雙打銅牌，讓她成為日本女團最大亮點。
「打倒中國」是長崎美柚不變的目標，而他在這次杭州亞運會人氣很高，不少中國媒體對他跟張本美和很有興趣，主要是張本美和原本是中國人，跟哥哥一起轉籍日本。