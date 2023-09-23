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今日必吃／台中「隱藏版蛋黃酥」比陳耀訓還貴　每次開賣一律秒殺

▲台中的「Mr.啃」的蛋黃酥，熱賣程度不亞於陳耀訓蛋黃酥，嚴選許多進口用料，9顆賣1500元，且想訂購僅能透過店家的官方臉書。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台中的「Mr.啃」的蛋黃酥，熱賣程度不亞於陳耀訓蛋黃酥，嚴選許多進口用料，9顆賣1500元，且想訂購僅能透過店家的官方臉書。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次推薦台中一家「隱藏版」且超難訂到的蛋黃酥「Mr.啃」，店家強調嚴選用料，9顆蛋黃酥賣到1500元，比陳耀訓蛋黃酥的10顆980元，還要貴上許多，且一樣是一推出就立刻秒殺被搶訂購一空。

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蛋黃酥這幾年變成台灣人在中秋節檔期必搶商品，陳耀訓的蛋黃酥曾被封為「比五月天演唱會門票還難買」，開賣不到一分鐘全部秒殺賣光，網路上更老早出現不少黃牛價，一盒可以炒到2500元。

位在台中的「Mr.啃」，其蛋黃酥同樣熱賣，想買的話必須追蹤店家粉絲團，隨時盯緊貼文預告文，接著再以指定的網頁表單訂購，不接受電話訂購。也因此其官方臉書粉專追蹤人數達9萬8千之多。且每次商品往往公告後不到3分鐘，就已被搶購一空。記者此次能吃到，也是靠朋友施捨了兩顆，才得以一親芳澤。

▲「Mr.啃」的官方臉書粉專，追蹤人數達9萬8千之多。（圖／翻攝網路畫面）
▲「Mr.啃」的官方臉書粉專，追蹤人數達9萬8千之多。（圖／翻攝網路畫面）
「Mr.啃」的蛋黃酥成分與坊間同樣，都是鹹鴨蛋、紅豆，但外皮標榜是選用日本進口麵粉，口感酥鬆帶微脆，而且上頭撒有芝麻之外，還加了片鹽，也因此那微微的鹹味，也讓整體吃起來不甜膩而順口。

蛋黃酥之外，甜燒餅同樣是「Mr.啃」的秒殺商品，外皮作法據說與蛋黃酥外皮類似，而原味口味甜燒餅的內餡，是選用上白糖製成的糖霜；肉桂酒漬葡萄口味燒餅的內餡，則為肉桂糖加上酒漬葡萄乾，外皮同等酥香，美味度不亞於蛋黃酥。

▲「Mr.啃」的甜燒餅同樣是秒殺商品，並分有兩種口味，肉桂酒漬葡萄口味燒餅的內餡，是肉桂糖加上酒漬葡萄乾製成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「Mr.啃」的甜燒餅同樣是秒殺商品，並分有兩種口味，肉桂酒漬葡萄口味燒餅的內餡，是肉桂糖加上酒漬葡萄乾製成。（圖／記者葉盛耀攝）
「Mr.啃」的包裝質樸，牛皮紙材質，沒有特別的印刷，依照產品不同而附有一張手寫紙，像蛋黃酥就是以紅色春聯紙寫上「秋」，簡約的包裝也成為其特色。「Mr.啃」的中秋節檔期之蛋黃酥雖然已售罄，但或許可以等待之後的甜燒餅，但請記得要盯緊店家的臉書粉專。

▲「Mr.啃」的產品外盒包裝走質樸風，牛皮紙材質，沒有特別的印刷。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「Mr.啃」的產品外盒包裝走質樸風，牛皮紙材質，沒有特別的印刷。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊
Mr.啃
臺中市西區存中街35號
官方粉專(點此

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