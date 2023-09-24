杭州亞運／楊勇緯生日禮物鑲金！柔道男神每一步都是台灣歷史新頁
楊勇緯在2020東京奧運柔道60公斤級一舉奪銀，成為台灣首位在奧運柔道項目奪牌的運動員。此次杭州亞運適逢他26歲生日，正值運動員當打之年的青春年華，楊勇緯一路過關斬將，先在8強賽險勝日本新生代強敵近藤隼斗，又在4強賽擊退蒙古強敵Enkhtaivany Ariunbold。冠軍戰他靠著一記過肩摔取得關鍵半勝，順利擊退南韓好手李夏林，拿下個人生涯首面亞運金牌，賽果出來後他也激動掩面痛哭，下場後感動抱著教練放聲大哭。這面獎牌除了突破他生涯亞運最佳名次，也是本屆賽會首金、中華隊史第100金，同時是台灣柔道隊史首面亞運金牌，楊勇緯無庸置疑在台灣柔道歷史留名！
運動中心/綜合報導
楊勇緯母親楊秀鳳本身是柔道、角力專長，哥哥楊俊霆先開始投入訓練，因為家庭的關係，楊勇緯也喜歡上柔道，在國小三年級開始接觸。2017年亞洲青少年柔道錦標賽為台灣獲得首面柔道亞青金牌，2018雅加達亞運斬獲銅牌，拿下個人生涯在國際綜合運動會的首面獎牌。
2021年楊勇緯在東京奧運金牌戰，因累計三面黃牌敗給高藤直壽而以銀牌作收，他遺憾落下男兒淚，但這面獎牌也是台灣柔道史上首面奧運獎牌。且2021年年底國際柔道聯盟公布世界排名，他一躍成為世界排名第一，成為第一個登上世界第一的台灣柔道選手，楊勇緯所走的每一步都在為台灣創造歷史新頁。
在東京奧運一戰成名，除了場上成績之外，楊勇緯帥氣的臉蛋也圈粉無數，讓他收穫不少代言，成為家喻戶曉的體育明星，出色的外型被封為柔道男神，廣告、代言暴增，不過他仍強調會把重心放在賽場上，不會讓過多的外務，影響場上表現。
楊勇緯因國際規則的修改與裁判尺度的調整，2023年陷入獎牌慌，世界排名跌落第九，上半年5場比賽有4場未能奪牌，不過柔道協會等單位找來日籍客座教練高市賢悟，在他的協助下楊勇緯在成都世大運再次站上頒獎牌，雖仍未能奪金，但讓他找回自己的節奏。
此次杭州亞運楊勇緯在8強賽遭遇勁敵，對決日本近藤隼斗，艱辛鏖戰到黃金加時賽才脫穎而出。4強賽對戰蒙古隊Enkhtaivany Ariunbold，雙方糾纏了2分55秒，楊勇緯利用地板技將對手扳倒在地，最後用招牌三角固定技帶走勝利。冠軍戰他用單臂過肩摔擊潰南韓李夏林，成功登上頒獎台最高峰。