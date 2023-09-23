蔡英文、行政機關哀悼殉職消防員 基層怒斥：殺人兇手憑什麼
屏東科技園區一家高爾夫球具工廠昨日發生火警，造成多名消防員殉職、逾百人受傷。消防員工作權益促進會今（23）日召開記者會要求開放組工會，與會出席的台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪則怒斥，消防人員殉職後，看到行政機關紛紛哀悼，但「殺人兇手名憑什麼哀悼？」
記者陳佩君／台北報導
消防員工作權益促進會上午在凱道舉行記者會，呼籲現任總統及四位總統參選人，立即支持開放消防員組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》，公務人員安全衛生辦法中納入基層消防團體參與防護小組、中央補助地方地方補足防災能量與消防人力。
蕭仁豪發言時指出，消防員人殉職後，看到各個機關哀悼文，「這麼多年下來，看到對這件事情，只有一個感想，行政機關憑什麼進行哀悼？殺人兇手憑什麼哀悼？」
蕭仁豪提及，當警消討論殉職時，都忘記行政機關是不只是分隊、分局、警察局、消防局、消防署、警政署、內政部、行政院，往上到總統，「你們是管理者、負擔保障雇員安全責任，憑什麼在第一時間哀悼，為何沒有檢討自己做錯什麼？」
「你們憑什麼代表基層哀悼？你們事情有做好嗎？」蕭仁豪指控，這10年來消促會、警察工作權推動協會提出相當多意見，但行政機關卻不理，「因為我們不是工會、是人民團體」。
蕭仁豪批評，總統作為公務人員的大家長，憑什麼躲在遙遠地方不聽他們訴求？呼籲應讓消防員、警察組工會。