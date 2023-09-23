明揚遭爆「血汗工廠」！勞動部證實有工作超時及職災不良紀錄
屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火，釀成慘重傷亡。資深媒體人黃揚明在臉書上揭露，指員工指控明揚國際為「血汗工廠」，因為讓員工超時加班，連續3年遭主管機關裁罰。勞動部今（23）日證實明揚國際有員工工作超時與職災不良紀錄。對此，行政院長陳建仁表示，勞動部與經濟部將對明揚國際進行調查。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時表示，明揚國際事實上有很多員工跟前員工，在網路或媒體投訴，形容這家公司血汗工廠，且過去也有判例，指超時工作、工作環境非常惡劣。王鴻薇還指出，爆炸原因雖然有待最後真正調查，但有人提到是否與粉塵爆炸有關，因為工作環境充滿粉塵、高熱、強鹼，所以過去判決書裡是敗訴。
王鴻薇詢問，勞動部是否曾接獲陳情、投訴，或屏東市政府有這樣的訊息傳達到勞動部，勞動部掌握情形如何？勞動部長許銘春答覆表示，明揚公司位在經濟部的加工出口區，所以相關勞動條件跟職安檢查，是由經加處屏東分處來進行。
許銘春說，事發之後一直在掌握訊息，據她掌握，超時工作部分，的確從107年到今年的9月21日，有連續3次超時裁罰，分別110年罰5萬、111年罰10萬、112年15萬，看起來經濟部的加工出區管理處有加重處罰。
許銘春指出，至於職安衛部分，依照相關網路通報系統，的確有發生員工職災，大部分是卷夾、跌倒、骨折等。關於相關勞動環境、職災、勞動條件，待救災告一段落，勞動部會跟經加處一同勞檢。