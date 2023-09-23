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紐約史上最慘！1911年工廠大火146人慘死　燒出「血汗勞工」爭議

▲美國紐約市1911年發生的「三角女式襯衣廠」大火，造成146人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國紐約市1911年發生的「三角女式襯衣廠」大火，造成146人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

屏東明揚國際公司爆炸震驚全台，截至發稿時間為止，確切死傷人數仍難以估計，也燒出有關法規、血汗工廠的爭議。事實上，美國紐約市距今逾百年前，也曾發生一起該市有史以來、最嚴重的工業災難，即「三角女式襯衣廠」（The Triangle Shirtwaist Co.）火災，造成146人死亡。

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1911年3月25日下午4點多，位於紐約市阿希大廈（Asch Building）8至10樓的「三角女式襯衣廠」，工人們正準備下班，突然，8樓車衣間竄出火花，滿地碎布、線頭之類的易燃物，導致火勢迅速蔓延，在短時間內吞噬8樓，並往9樓、10樓竄。

由於大火來的又快又急，幾百名工人驚惶失措，急忙逃命，但當時公司為了防盜以及防止工人外出偷閒，竟將通往樓梯以及出口的門都上鎖，工人們被迫敲碎窗戶玻璃逃生。

慘的是，當時大樓防火梯年久失修、嚴重生鏽，導致不少工人攀爬時從高處跌下，還有絕望的工人衝進電梯，卻因鋼纜斷裂摔死，甚至有人為了活命從高處縱身躍下而喪生，災難現場一片混亂，到處是慘叫聲、哭喊聲，當然也不乏受困火場，被燒死、被濃煙嗆死的罹難者。

▲當年的家屬認屍黑白照。（圖／美聯社／達志影像）
▲當年的家屬認屍黑白照。（圖／美聯社／達志影像）
此外，消防人員趕到現場後，卻發現水管噴出的水只能達到7樓，消防梯也只能到達6樓和7樓之間，救援效果相當有限。事後統計，共有146名工人因此死亡，另有數百人受傷。死傷者大多是年輕的女工，是義大利或猶太移民，最年長的罹難者只有43歲，最年輕的罹難者更是只有14歲。這場大火是美國紐約市史上最大的工業災難，也是2001年911事件之前，當地最嚴重的工作場所災難。

慘案發生後，該工廠內部安全及勞工制度也引發關注，有工人指控雇主為了節省租金，把車間安排得非常擁擠，布料、紙箱也不收拾，勞工不分男女老幼，都擠在狹小的空間辛苦工作，一旦遇到緊急事故，疏散就會非常困難。「三角女式襯衣廠」大火帶來的災難，也被視為美國勞工權的重要轉折點，並影響了後世勞工制度、移工生存環境的改善。

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