瀧澤秀明是強尼喜多川接班人！離開傑尼斯是非地 就陷性騷擾醜聞
日本經紀公司傑尼斯事務所，因已逝創辦人強尼喜多川，涉及性騷擾未成年少年的惡行被踢爆，沒想到，已經離開傑尼斯的瀧澤秀明，也被受害者投訴曾遭他性騷擾，對此他反擊「毫無事實根據」。瀧澤秀明13歲就出道，與關西的澀谷昴同為「小傑尼斯黃金時期」代表人物，之後轉任幕後有「小傑尼斯的社長」之稱。
記者薛羽彤／綜合報導
瀧澤秀明13歲就加入傑尼斯，17歲時瀧澤秀明與松嶋菜菜子合演電視劇《魔女的條件》走紅，20歲時他與今井翼組成雙人偶像團體「瀧與翼」。不過，在團體出道滿10週年後，今井翼的健康狀況亮紅燈，2018年「瀧與翼」宣布解散後，今井翼宣布退出傑尼斯專心養病，瀧澤秀明退居幕後，成為管理及培育傑尼斯新生代偶像的「傑尼斯島嶼」負責人，並於2019年接下傑尼斯事務所副社長一職，打造出偶像男團Snow Man以及SixTONES，瀧澤秀明因此被視為強尼喜多川的接班人。
瀧澤秀明演過不少經典作品，包含《蛋糕上的草莓》、《義經》、《雙頭犬》、《孤高的手術刀》等劇，當他宣布引退時，讓不少粉絲感到惋惜。2022年10月瀧澤秀明離開傑尼斯，今年3月自立門戶成立新事務所TOBE，擔任社長一職。
隨著傑尼斯的醜聞爆發，瀧澤秀明也被捲入其中，傑尼斯最近成立「被害者救濟委員會」，委員會的平本淳也受訪時透露，有受害者傳訊給他控訴說，曾遭到瀧澤秀明性騷擾，不過爆料真實性有待商榷，但圈內早有傳聞瀧澤秀明熱愛親吻的癖好。對此，瀧澤秀明則透過律師澄清：「毫無事實根據。」
※【NOWnews 今日新聞
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