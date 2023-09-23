屏東工廠爆炸！至少74人受傷送醫　1消防員殉職、多人受困待救援

屏東明揚被爆血汗工廠！許銘春：曾發生員工職災、救災結束將勞檢

▲屏東明揚國際科技公司被爆血汗工廠，勞動部長許銘春今（23）日指出，確實發生過員工超時上班、員工職災，待救災結束將勞檢。（資料圖／記者李琦瑋攝）
▲屏東明揚國際科技公司被爆血汗工廠，勞動部長許銘春今（23）日指出，確實發生過員工超時上班、員工職災，待救災結束將勞檢。（資料圖／記者李琦瑋攝）

記者李琦瑋／台北報導

屏東明揚國際科技公司高爾夫球工廠爆炸案，造成多名消防人員殉職及勞工死亡悲劇。桃市產總今（23）日爆出該公司為血汗工廠，近3年每年都因勞工超時工作，被《勞基法》裁罰30萬元，近2年，每年都發生11件職災，呼籲政府針對明揚國際科技公司的職業安全衛生和勞動條件，進行全面勞檢。勞動部長許銘春今天在立法院備詢時表示，相關勞動環境、職災、勞動條件，待救災告一段落，勞動部會跟經濟部加工出口區管理處一同勞檢。

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依據勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」的公開資料顯示，明揚國際從2017年至今，共4次因違反勞基法被裁罰，其中最近3年更是每年都被罰，原因則都是因為讓勞工超時工作，累計被罰30萬元。同時，2022年，明揚也2次因為違反《職安法》被裁罰，分別發生勞工手臂撕裂和骨折的職災案件。

參照明揚國際自己撰寫的「永續報告書」，該公司2021年離職率高達35%，新進比例高達43%，2022年離職率30%，新進比例44%，且最近2年，每年都發生11件職災，也連續2年有2起嚴重職災。

桃市產總呼籲，政府應該針對明揚國際科技公司的職業安全衛生和勞動條件，進行全面勞檢，若查有不法，政府更應該加重裁罰，以避免這種屢次違法，職災不斷，工安都做不好的廠商，一直沒有得到教訓、沒有確實改善，最後卻害得消防弟兄因此殉職。不要讓這些違法雇主把成本外部化，最後卻是基層消防弟兄用命來扛，這應該是政府對這些殉職的弟兄，最起碼的責任與交代。

行政院長陳建仁今天率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢，立委王鴻薇提及，明揚國際許多員工跟前員工在網路或媒體投訴，該公司為血汗工廠，過去也有判例指出其超時工作、工作環境非常惡劣等，也有人提到此次爆炸是否為粉塵爆炸，因其工作環境充滿粉塵、高熱、強鹼，在過去判決書也敗訴。

王鴻薇詢問，勞動部是否曾接獲相關陳情、投訴？屏東縣政府有相關訊息傳達到勞動部？目前的掌握情形為何？

許銘春回應，該公司位在經濟部的加工出口區，相關勞動條件跟職安檢查，是由經加處屏東分處來進行；據她了解，明揚國際確有超時工作違規狀況，從107年到今年的9月21日，有連續3次超時裁罰，分別110年罰5萬、111年罰10萬、112年15萬，看起來是有加重處罰。

至於職安衛部分，許銘春表示，依照網路通報系統，的確有發生員工職災，大部分是卷夾、跌倒、骨折等，對於相關勞動環境、職災、勞動條件等，目前仍以救災為主，因此會等救災告一段落後，勞動部與經加處屏東分處再一同勞檢。

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