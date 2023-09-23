屏東爆炸喚起《火神的眼淚》消防員4悲哀 劉冠廷救火前備妥遺書
屏東科技產業園昨（22）日發生嚴重爆炸大火，截至目前已有4名消防員殉職，悲傷畫面，讓人想起2021年台灣職人劇《火神的眼淚》的種種情節。刻劃了女性在消防職場上的困難；必須隨時on call，不斷地在家庭與工作之間做拉扯；明明患有創傷後壓力症，卻得強忍心魔上工；體制內不合理的待遇，連發聲機會也沒有，甚至會被高層施壓。一幕幕傷痛的故事，在結局更是揪心，當劉冠廷壯烈犧牲後，從他先寫好的遺書中，「如果有天我因救人而死，妳一定要忘記我死的慘狀，因為我是壯烈犧牲，是很帥的」，可感受消防員看待工作的熱情和使命感。
記者蔡依庭／綜合報導
2021年開播的《火神的眼淚》有好口碑外，也讓觀眾了解消防員背後的辛酸，絕非一般人所認知「救火」如此單一的工作。該劇不只描述他們繁雜的工作內容，更時刻提醒在體制內，消防員所受到的「不合理」要求，即便是最基本的「裝備」問題，也無法解決，假使有像劉冠廷飾演的「林義陽」，急公好義、願意勇敢衝撞體制，但長官不鳥就是不鳥，還會將這樣的人視為是「麻煩」。
導演從4個角色分析消防員所面臨的問題，首先最常發生的，絕對是温昇豪呈現的處境，身為丈夫、父親，該如何在家庭與工作之間做取捨，反映許多台灣消防員的生活狀況，兩者間的平衡，是一大課題。陳庭妮的角色則探討女性從事消防工作所面臨的挑戰，有諸多性別歧視相關議題可省思。
林柏宏身處在高壓環境工作，因救不了眼前要跳樓輕生的女子，久而久之產生創傷後壓力症，受傷的心不是一時半刻能治癒，但人還是得救、班還是得上，讓觀眾看見消防員內心的一面。劉冠廷則是對於不合理的體制不滿，也願意發聲爭取，但常被當麻煩人物，處處遭受刁難，最後更因不當指揮因公殉職，最慘的是官員為了甩鍋，還反批他「逞英雄」，體現了現今社會的黑暗面。
《火神的眼淚》最終只是一部劇，即使結局有人離開，不是一個happy ending，但人生不就如此，抑或是更慘。只是戲散了，會給觀眾交代，如同劉冠廷遺書寫的：「如果有一天我因為救人而死，妳一定要忘記我死時的慘狀，因為我是壯烈犧牲，是很帥的，我相信未來我們一定會在更美的地方相見。」回到現實，屏東工廠發生爆炸大火，警消人員拚命救人至今沒停過，甚至連流下眼淚的時間都沒有。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995