越南「這城市」成國際旅客新寵！韓國人蜂擁而至 台灣開通直航
越南觀光業在疫情後復甦，觀光大城市例如古城會安、河內和胡志明市都充滿國際旅客。不過如今國際旅客逐漸往海岸城市芽莊移動，尤其是韓國人特別愛來芽莊渡假，無論是享受渡假村設施、打高爾夫球或是觀覽美麗沙灘，都可以在芽莊一次體驗。越竹航空在20日推出台灣飛芽莊直航，並和越南水晶灣集團進行合作，提供給台灣旅客最優惠的機加酒套裝行程。
國際中心賴正琳／綜合報導
過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，光到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線。
越竹航空台灣總代理慶澤旅行社張志嘉董事長受訪時表示，現在來芽莊最多的旅客是韓國人，他們很喜歡來芽莊靠海灘的渡假村渡假，再來是俄羅斯人很喜歡來芽莊玩跳島行程，在沙灘上享受陽光。過去疫情期間航空公司都慘賠，如今隨著觀光業復甦，航班預訂越來越旺。
實際走訪芽莊各地會發現到處充滿韓國旅客，常常是攜家帶眷來越南芽莊渡假，擁有豐富島嶼資源的芽莊，不但風景秀麗，還有超多水上遊樂設施，讓韓國遊客相當盡興。
越南水晶灣集團台灣公司總經理潘品睿指出，台灣迎來中秋連假跟國慶連假，不過目前預定都還好，因為越竹航空從台灣到芽莊的航線才剛開首航，台灣很多潛在消費者都在看會不會開航，怕沒開航就不敢先訂。不過國際旅客的預訂情況方面，總體而言是比疫情穩定前好非常多，飯店暑假預訂幾乎天天客滿，現在假日住房率近9成，平日也有6成。
潘品睿強調，越南芽莊水晶灣集團旗下五星級渡假村和飯店的價格都非常優惠，甚至加上機票都比在台灣旅遊還要便宜。