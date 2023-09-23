屏東工廠爆炸！4勇消殉職家屬斷腸、2人斷肢重傷　最新傷亡名單曝

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●消防員殉職名單：
1.屏東第二分隊隊員賴俊儒(男、33歲、103年特)，無生命徵象送屏東寶建醫院後宣告死亡。
2.屏東第二分隊隊員陳柏翰(男、32歲、專28期)，於現場尋獲大體。
3.屏東第二分隊隊員鍾吉垣(男、38歲、專23期)，於現場尋獲大體。
4.屏東第二分隊隊員施寶翔(男、37歲、專23期)，於現場尋獲大體。
●消防員受傷名單：（10消防+1義消）
1.屏東第二分隊隊員林家慶(男、42歲、97年特)，上半身燒燙傷送高雄長庚醫院。
2.屏東分隊隊員盧逸軒(男、40歲、專21期)，左上臂截肢、手臉燒燙傷送屏東榮民總醫院。
3.屏東分隊小隊長王廣華(男、52歲、進修15期)，手部及臉部燒燙傷送屏東榮民總醫院。
4.屏東第二分隊小隊長陳文川(男、46歲、專15期)，手部及臉部燒燙傷送屏東基督教醫院。
5.屏東分隊隊員楊士良(男、40歲、104年特)，左手手指受傷送屏東榮民總醫院。
6.屏東分隊隊員陳柏璋(男、32歲、105年特)，肩膀壓傷送衛生福利部屏東醫院。
7.屏東分隊隊員盧偉哲(男、26歲、警大85)，頭暈想吐送衛生福利部屏東醫院。
8.屏東第二分隊隊員林俊宏(男、42歲、專19期)，胸痛悶送衛生福利部屏東醫院，已出院。
9.屏東分隊隊員郭博昇(男、49歲、96年特)，手部多處燒燙傷送屏東榮民總醫院，已出院。
10.屏東義消分隊隊員廖宥棟(男、51歲)，呼吸衰竭送衛生福利部屏東醫院。