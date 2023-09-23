杭州亞運／辭退杭州亞運不能在職棒出賽　棒協：從未有這種說法

2023杭州亞運，2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）今天舉行開幕儀式，中華成棒隊則是在今天下午於天母球場訓練，不過針對中華職棒樂天桃猿總教練曾豪駒日前受訪時指出，球團收到訊息，「就算換人，如果期間好了，要等到亞運結束才能出賽，需要相關單位出來說明一下。」引發爭議，而曾豪駒這樣的疑慮，中華棒協秘書長林宗成今天回應，「從未有這種說法。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 其實之前中職比賽前徵詢球員意願時，就有傳出，「中職球隊球員若是傷好，可能仍無法出賽，」的傳聞。對於外界疑慮，球員受傷換人，若中間傷好了卻不能出賽，曾總說：「林立在評估時就有接收到訊息，那就是如果中間好了也不能上場，看規範是不是都一樣，必須要訂一套規範，在這個時機點可能大家會覺得不是很公平，有規範才知道要怎麼遵守。」中華棒協認為，「我們怎麼可能希望球員傷不好，現在在這樣的時刻，需要大家一起團結起來，為中華隊加油。」杭州亞運／堪稱桌球夢幻隊 澳門小將向中國球星孫穎莎要簽名杭州亞運／長崎美柚被封日本亞運桌球美少女！平時最愛喝珍珠奶茶杭州亞運／中華代表隊開幕式陣容出爐！共計69人 第36順位進場杭州亞運／網球籤表中華隊籤運不理想 兩組男雙首輪對地主中國