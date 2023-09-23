屏東工廠爆炸！至少74人受傷送醫　1消防員殉職、多人受困待救援

屏東工廠火災釀傷亡　醫籲「這兩件事」平時就該做

▲屏東產業園區22日晚間發生工廠火警，今（23）日上午警消在現場持續救災。（圖／記者黃禹馨攝，2023.09.23）
▲屏東產業園區22日晚間發生工廠火警，今（23）日上午警消在現場持續救災。（圖／記者黃禹馨攝，2023.09.23）

記者林志怡／台北報導

高爾夫小白球代工廠屏東明揚國際工廠昨（22日）發生大爆炸，嚴重的火勢造成多位消防人員殉職、百餘人輕重傷，目前還有人失聯。對於這類工廠發生的火警事故，台北醫學大學急診學科教授高偉峰指出，在這些場域平時就要有災害應變演習措施，且此安全來說，大型工廠應該考慮設置防火隔斷等設備。

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事發屏東工廠昨天約下午5點左右開始出現火勢，因為工廠內堆放大量易燃物，導致火勢延燒，且內部疑存放有烷、天然氣等物質，後搶救火勢過程中一度射水、卻進一步引發爆炸，傳出工廠內還有存放過氧化物，也有化學老師推測可能與高爾夫球桿使用的高活性金屬原料遇水反應、產生氫氣有關。

台灣各地設有不少工廠、在這些環境中工作的民眾眾多，高偉峰說，工廠環境中會使用到的化學物質種類繁多，其中也不乏具有可燃性、爆裂性，甚至是毒性的物質，以半導體工廠為例，最常見的就是具有強烈毒性物質氫氟酸，相關從業人員平時就要注意環境中的存放狀況，並了解應對、解毒作法。

此外，高偉峰提到，對於災害防治來說，平時的預防演習絕不可少，以火警相關災害來說，醫院、部分工廠會設有隔斷，在火警發生時，可以完全隔離特定區域，避免火勢蔓延，以安全來說，這也是工廠可以考慮設置的設施。

但若民眾仍不幸遇到這類火警意外，高偉峰強調，第一時間一定是確認自己的安全，才考慮救別人，這也是緊急醫療的最基本概念，就像是溺水者救援一樣，如果民眾用錯誤的方式、自己跳下水去救人，最後傷患可能會從一個人變成兩個人，甚至會有更危險的情況發生。

如果民眾能確保自己的安全與撤離路徑、希望減災或救援身邊的同事，高偉峰提到，如果火勢還小，可以嘗試移除火源、關掉如瓦斯等可能加劇火勢的管路開關，並視情況使用場所的隔斷設備、隔離火區，已有傷患出現的情況下，則把握先救命、再管有沒有殘疾或肢體傷害，最後才考慮美觀的原則。

高偉峰說，平時民眾會聽到很多移動傷患的要點，比如固定斷肢、確保某些部位的移動穩定以避免二次傷害等，但在緊急狀態下顧不了這麼多，當大火在燒，還想著處理這些，可能人都已經沒命了，先用拖曳法、把傷患帶離危險環境才是重點。

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