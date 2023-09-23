屏東工廠火災釀傷亡　醫籲「這兩件事」平時就該做

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台灣各地設有不少工廠、在這些環境中工作的民眾眾多，高偉峰說，工廠環境中會使用到的化學物質種類繁多，其中也不乏具有可燃性、爆裂性，甚至是毒性的物質，以半導體工廠為例，最常見的就是具有強烈毒性物質氫氟酸，相關從業人員平時就要注意環境中的存放狀況，並了解應對、解毒作法。
此外，高偉峰提到，對於災害防治來說，平時的預防演習絕不可少，以火警相關災害來說，醫院、部分工廠會設有隔斷，在火警發生時，可以完全隔離特定區域，避免火勢蔓延，以安全來說，這也是工廠可以考慮設置的設施。
但若民眾仍不幸遇到這類火警意外，高偉峰強調，第一時間一定是確認自己的安全，才考慮救別人，這也是緊急醫療的最基本概念，就像是溺水者救援一樣，如果民眾用錯誤的方式、自己跳下水去救人，最後傷患可能會從一個人變成兩個人，甚至會有更危險的情況發生。
如果民眾能確保自己的安全與撤離路徑、希望減災或救援身邊的同事，高偉峰提到，如果火勢還小，可以嘗試移除火源、關掉如瓦斯等可能加劇火勢的管路開關，並視情況使用場所的隔斷設備、隔離火區，已有傷患出現的情況下，則把握先救命、再管有沒有殘疾或肢體傷害，最後才考慮美觀的原則。
高偉峰說，平時民眾會聽到很多移動傷患的要點，比如固定斷肢、確保某些部位的移動穩定以避免二次傷害等，但在緊急狀態下顧不了這麼多，當大火在燒，還想著處理這些，可能人都已經沒命了，先用拖曳法、把傷患帶離危險環境才是重點。
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