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《未來少女》黑曜精靈3人飆唱暫居第一！王子評價：王牌中的王牌

▲《未來少女》黑曜精靈派出3人飆唱，成功在本周賽制中暫居第一，還被王子邱勝翊評價「王牌中的王牌」。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》黑曜精靈派出3人飆唱，成功在本周賽制中暫居第一，還被王子邱勝翊評價「王牌中的王牌」。（圖／踢帕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

全台最火紅的女子偶像選秀節目《未來少女》今（23）日晚間播出第9集，少女們迎來第7次公演，本周賽制為「未來的王牌」，每團只能選出1人作為王牌，可重複在歌唱、舞蹈組使用，不僅考驗唱片公司的安排規劃，還帶給少女們極大壓力，冠軍隊伍將成為擁有全球300多間分店的知名手搖飲品牌大使，沒想到戰績都在後段班的黑曜精靈，成功在歌唱組拔得頭籌，暫居第一，王子邱勝翊更評價隊上有「王牌中的王牌！」

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本周《未來少女》邀請到「國民天后」徐懷鈺擔任少女見證人。作為開路先鋒的「薄荷水晶babyMINT」決定以粼粼作為這次的ACE，壓力極大的粼粼得知後一度淚崩，深知自己除了表演，還得背負全隊的期望。粼粼、陳品妡、韋喬薺一同帶來抒情歌〈沒有辦法〉，雖然獲得栩栩的小提琴、陳言菱的吉他助陣，但卻因為缺少3人的合唱，僅拿到63分。

▲未來少女EP9。（圖／踢帕娛樂提供）
▲韋喬薺（左）、粼粼（右）與另一位團員韋喬薺飆唱高音。（圖／踢帕娛樂提供）
其次登場的「GENBLUE幻藍小熊」以XXIN作為團隊中的王牌，而她也不禁感動落淚，成功達到自己先前所許下的目標「全能ACE」，將與Bido、許媛媛表演充滿友情氛圍的抒情歌〈哎呀呀〉，把在後台觀看表演的幻藍小熊成員們逼哭，最終獲得76分的高分。坐在搖滾區的評審更形容幻藍小熊的表演，就算賣4800元，也是值回票價。

▲未來少女EP9。（圖／踢帕娛樂提供）
▲幻藍小熊唱出團員們的故事與情感。（圖／踢帕娛樂提供）
第三位登場「日光之橙SUNNY PARFUM」則選全方位的Phoebe作為王牌出戰，與Xiyeon、Ashlee表演〈I'm Not Afraid〉，沒想到3人不僅唱出所有團員們的感情，還引發全場少女們的共鳴，光是前面的幾句歌詞，後台的衛生紙都快不夠用，高音加上令人動容的情緒，還獲得導師們的肯定，以67分作收。

▲未來少女EP9。（圖／踢帕娛樂提供）
▲日光之橙情感大爆發，唱哭所有少女們。（圖／踢帕娛樂提供）
緊接著登場的「紫月光PURPLE CRUSH」選擇Lyco作為王牌出陣，率領Bling、Yuki帶來充滿動感〈Treater〉，結果因為舞者請的太多，讓王牌有些失焦，再加上又唱又跳的，更加突顯Vocal缺陷，徐懷鈺更失望表示：「妳們就好好唱吧！」最後以58分暫居爐主。

▲未來少女EP9。（圖／踢帕娛樂提供）
▲紫月光因太過唱跳，突顯歌唱方面的不足，慘拿低分。（圖／踢帕娛樂提供）
▲未來少女EP9。（圖／踢帕娛樂提供）
▲香蘭獨挑大梁，讓緋紅魅影的姐姐們十分驕傲。（圖／踢帕娛樂提供）
唱跳實力兼具的「緋紅魅影CRIMZON」竟然選擇年紀最小的香蘭作為王牌先鋒，認為香蘭的抗壓性足以扛下重責大任，而且還決定要香蘭獨自1人詮釋情感豐富的歌曲〈夜晚的妳〉，沒想到表演大受好評，完全看不出來香蘭僅有15歲，也讓後台的緋紅魅影姐姐們感動大哭，「我們家的小寶貝長大了！」成功拿下78分。

最後壓軸登場的「黑曜精靈TWINKLE BLACK」則是認為可塑性極高的雨璇，非常符合「未來的王牌」概念，並決定這次由雨璇領軍，帶領力安、Emma打頭陣，希望用甜美又活潑的動感歌曲〈Be your own star〉打動評審，最終竟然拿下87分的高分，讓全員上下都超級興奮，嚴格的奕寬老師都讚賞「進步蠻多的很意外」，王子更形容，「黑曜不只一個王牌，力安是王牌中的王牌。」

▲未來少女EP9。（圖／踢帕娛樂提供）
▲黑曜精靈渲染力十足，再加上學長木星助陣，在本周節目暫居第一。（圖／踢帕娛樂提供）
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