明揚大火！商業火險15億6產險共保　公共意外及雇主責任險這家保

科技「毒化災」非同小可！當年曹興誠堅持　聯電消防隊成軍已24年

▲聯電消防隊為國內電子業唯一成立專屬消防隊之企業。（圖／取自聯電第七屆國家工安獎成果分享）
▲聯電消防隊為國內電子業唯一成立專屬消防隊之企業。（圖／取自聯電第七屆國家工安獎成果分享）

記者許家禎／台北報導

高爾夫小白球代工廠明揚國際屏東工廠昨（22日）驚傳爆炸起火，造成有消防員殉職、逾百名人員受傷就醫，期間還屢次爆炸，外界也好奇為何這場火災造成的傷亡會那麼大？其實科技廠內化學品多樣複雜，有些還是無塵室的密閉空間，消防救災與傳統方式大不同、風險也更高。而聯電消防隊為國內電子業唯一成立專屬消防隊之企業，傳初期投資就要上億元，且到目前每年也都要投入逾3到5千萬元。

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聯電於1999年4月成立高科技消防隊，隸屬於風險管理暨安環部，為國內電子業唯一成立專屬消防隊之企業，並於2013年正式成立聯電消防隊南科分隊，負責執行南科廠區安全防護與搶救應變任務。之前，曾有聯電公司高層說明，因聯電1997年發生聯瑞廠火災事件，創辦人曹興誠有感於半導體業化學品危害度非常高，非一般政府所屬的消防隊所能了解，因此決定不惜成本自組消防隊。

根據聯電官網說明，消防隊隊員每2年一任，2023年已邁入成軍24年，全職隊員12位及任務編組消防隊員100位，大部分具備碩士學歷與半導體專業技能。這24年的運作已培養數百人的隊員，無論他們為現任或卸任或無論他們依舊在公司服務或為他公司所重用，依舊繼續貢獻他們於消防隊所獲得之救災應變技能。

聯電2021年永續報告書上也說明，聯電為半導體業界唯一自備專職消防隊之公司，除配有政府等級消防車及救助器材外，同仁甚至定期接受火場專業訓練，具有實際救災能力。

聯電消防隊訓練主軸包括新進隊員基礎養成訓練與後續戰技與戰術訓練。每位新加入成員，皆需接受專業救災訓練與測驗，包含專業模擬火場救災訓練與氣化災應變技能。後續為增進與維持隊員之戰技與專業能，每月定期進行各位專業實作訓練與參與相關演習，以增進應變救災技能。任職期間也會配合參與內外部救災任務。

今（2023）年4月，聯電才與消防署合作舉辦化學災害搶救訓練，除可擔任公司內部災害應變能量外，也開啟企業與消防單位合作機制，主要是讓消防弟兄面對毒化災、高科技廠房化學物質液體或氣體管線洩漏等災害如何在確保自身安全條件下進行搶救，而廠方自衛編組或廠方消防隊也能協同消防員展開救災模式。



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