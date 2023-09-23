屏東明揚爆炸！勞動部要求賠償勞工、母公司廠場1週內完成勞檢

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勞動部將要求明揚公司妥善辦理受災勞工治療、補償及賠償等事宜，並請屏東縣政府提供受災勞工個案勞動權益保障及家庭支持等服務。另對於受災的移工，也會偕同屏東縣政府給予關懷慰問，並通報其母國駐台辦事處協助並聯繫家屬，持續給予關懷。
立委王鴻薇今天在立法院質詢時提到，明揚國際許多員工跟前員工在網路或媒體投訴，該公司為血汗工廠，過去也有判例指出其超時工作、工作環境非常惡劣等，也有人提到此次爆炸是否為粉塵爆炸，因其工作環境充滿粉塵、高熱、強鹼，在過去判決書也敗訴。
桃市產總指出，明揚國際從2017年至今，共4次因違反勞基法被裁罰，其中最近3年更是每年都被罰，原因則都是因為讓勞工超時工作，累計被罰30萬元；2022年，明揚也2次因為違反《職安法》被裁罰，分別發生勞工手臂撕裂和骨折的職災案件。呼籲政府針對明揚國際的職業安全衛生和勞動條件，進行全面勞檢，若查有不法，政府更應該加重裁罰，以避免這種屢次違法，職災不斷，工安都做不好的廠商，一直沒有得到教訓，最後卻害得消防弟兄因此殉職。
勞動部表示，明揚公司是位於屏東科技產業園區，為勞動部授權經濟部加工出口區管理處執行勞動檢查所轄區域，該處自107年迄今對該公司執行安全衛生檢查計18場次，違反法條9項次，罰鍰3件（罰鍰金額20萬元整）；勞動條件檢查計檢查8場次，違反法條3項次，罰鍰3件（罰鍰金額30萬元整）；另查該公司投保資料正常，無保費欠費情形，近5年亦無勞（就、職）保違規罰鍰紀錄。
勞動部說，已責成各勞動檢查機構對該公司之母公司明安國際集團所有廠場於1週內完成勞動檢查，如查有違反法令規定者，將予以嚴處。
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