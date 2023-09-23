屏東大火釀4消防殉職　林岱樺籲重視消防人員保障

屏東製造高爾夫球場的明揚國際科技公司廠房昨晚大火，近百人送醫，已釀4消防員殉職、6員工失聯，今(23)日上午仍持續悶燒，立法委員林岱樺除第一時間在臉書為傷者集氣外，今天也在出席中華民國消防設備師公會全國聯合會會議時保證未來一定會更重視消防設備人員保障。
記者郭凱杰／高雄報導
昨天傍晚，屏東市經建路上科技產業園區內一間生產高爾夫球設備工廠，疑發生爆炸事故，消防人員到場救援後，裡面有天然氣，消防人員現場進去時發生爆炸，截至目前為止，計有消防4人殉職、百人輕重傷送醫，還有6位失聯民眾，現在持續搜救中。
林岱樺表示，今年五月，在立院同事以及中華民國消防設備師公會全國聯合會嚴順福理事長積極推動下，立法院終於三讀通過消防設備人員法，這部消防設備人員專法，是在理事長嚴順福與她長達十年的並肩作戰，召開無數次會議才催生出來，過程雖然十分不容易，但也是期待通過後能更完善建築物的火災預防制度，並保障民眾的消防安全。
林岱樺認為，消防設備人員法案不只兼顧消防設備人員的工作權，同時也強化對建築物的消防設備及檢測，未來可以促進公共安全能夠更加提升，而且更能保障相關從業人員的權益。林岱樺強調，為了消防安全她堅持十年推動消防設備人員法，未來她也一定會繼續重視消防設備人員的保障，減少悲劇的發生。