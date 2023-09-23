杭州亞運／林凱威亞運期間回一軍出賽　劉志威：容易引起輿論質疑

2023杭州亞運，2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）今天開幕，中華成棒隊還在台灣集訓，但因為味全龍隊林凱威投手8月29日因左腳拇趾肌拉傷，8月31日被降下二軍，日前已經退出中華隊，中華棒協決定改由日本職棒西武隊吳念庭遞補，近期有機會回一軍，對於他的傷勢受到質疑，對此，樂天桃猿曾豪駒總教練昨日受訪提出疑問，中信兄弟領隊劉志威回應，「容易引起輿論質疑，球團可能要自行評估。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 味全龍投手林凱威日前因傷退出中華隊，但傷癒後可能在亞運期間上一軍出賽，不過樂天曾總卻在日前被告知，「可能球員就算傷好了也不能在一軍出賽」，對此，雙方收到的訊息恐怕會影響中職賽事進行。林凱威近期傷勢狀況好轉，有機會回到一軍，昨日還在比賽中大亂鬥時出場，曾豪駒提到，「如果中間傷好了，要到亞運結束才能出賽，我會覺得這項訊息是只有告訴我們嗎？需要相關單位出來說明，必須要訂一套規範，有規範才知道要怎麼遵守。」中信兄弟球團轉達領隊劉志威的說法，「我們沒有收到相關通知，參賽與否皆以球員健康為優先考量，國際賽事球員受到徵召，我們都希望球員能健康的去為國爭光，但若球員因健康因素不參賽，亞運期間卻仍在一軍出賽，這就容易引起輿論質疑，球團可能要自行評估。」 杭州亞運／林凱威入選亞運中華隊卻因傷退出！龍象大戰衝突不缺席杭州亞運／林凱威退出中華隊卻回一軍惹議 味全龍：尊重選訓結果杭州亞運／辭退杭州亞運不能在職棒出賽 棒協：從未有這種說法杭州亞運／堪稱桌球夢幻隊 澳門小將向中國球星孫穎莎要簽名