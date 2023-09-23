火神的眼淚！殉職勇消陳柏翰超孝順 幫擔家計、工作存錢帶媽遊歐
22日傍晚5點多，屏東科技園區明揚國際公司工廠發生爆炸，第一線的4名消防員不幸殉職，其中，屏東第二分隊隊員、32歲的消防員陳柏翰，進入火場於爆炸後失聯，23日凌晨才尋獲其遺體，讓家屬悲痛萬分，尤其是辛苦扶養他長大的母親，更是無法接受這個噩耗，前往殯儀館認屍時，還一度癱軟、需要坐輪椅，哽咽哭到說不出話來。
記者林盈君／綜合報導
據親友表示，身高190公分的陳柏翰，性格陽光開朗，曾在基隆信二分隊服務長達7年，後因為了照顧母親，才選擇調回屏東服務。在親友眼中，陳柏翰是個非常孝順的孩子，因為父親早逝，母親獨力扶養2個兒子長大，為了分擔家計，成年後，陳柏翰選擇加入消防隊服務、弟弟選擇從軍，之後考量弟弟長期不在家，因此調回屏東方便照顧母親。
親友難過表示，陳柏翰有一名交往多年的女友，雙方也論及婚嫁，怎知突然傳來噩耗，讓大家都不敢置信，難過到不知道如何是好。過去曾任信二分隊長、與陳柏翰共事過的蘇元鏞表示，事件發生後，大家都不停為陳柏翰集氣，面對噩耗也難掩悲痛。蘇元鏞透露，陳柏翰工作後存的第一筆錢，就是帶媽媽到歐洲玩，平時的他開朗樂觀，是個陽光大男孩，大家都難以接受他離去。