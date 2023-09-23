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Linbay好油遭恐嚇「小心家人安危」　桃園副市長：已報請檢方偵辦

▲桃園市副市長蘇俊賓提出，第一時間已經請市警局關注此一事件。（圖／桃園市政府提供，資料照）
▲桃園市副市長蘇俊賓提出，第一時間已經請市警局關注此一事件。（圖／桃園市政府提供，資料照）

記者林怡昕／台北報導

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘近日不斷踢爆政府巴西蛋黑幕，引發大眾討論，不料卻遭網友恐嚇，揚言危急老婆小孩安危，讓他緊急宣布停更。對此，桃園市副市長蘇俊賓今（23）日指出，第一時間已經請市警局關注此一事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，呼籲心存不當動機的人「勿以身試法」。

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近日「Lin bay好油」踢爆，專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次撰文批評農業部，遭名為何可恩的網友恐嚇，聲稱知道林裕紘家在哪，還要他「小心老婆小孩安危」，讓他不得不停更。

對此，蘇俊賓今天在臉書發布貼文指出，「Lin bay好油」因為揭露食安問題與專案進口的疏失，遭到不肖網友恐嚇本人及其家屬之事件，由於當事人是桃園市民，桃園市府非常關切。

蘇俊賓說，昨晚第一時間，就請市警局關注此一事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身份，讓違法的行為無法以匿名作為保護傘。

另外，針對當事人安全的疑慮，蘇俊賓也說，桃園市警局也會做妥適的處理，遏止不法事件，「呼籲心存不當動機的人勿以身試法」。

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