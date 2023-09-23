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明揚大火！南山人壽啟動保戶關懷5措施　身故慰問金最高20萬

▲屏東科技產業園區「明揚國際科技公司」爆炸起火，造成百人傷亡，國內壽險公司也陸續啟動保戶關懷措施。（圖／民眾提供）
▲屏東科技產業園區「明揚國際科技公司」爆炸起火，造成百人傷亡，國內壽險公司也陸續啟動保戶關懷措施。（圖／民眾提供）

記者顏真真／台北報導

屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司工廠發生大火爆炸，造成嚴重傷亡，南山人壽今（23）日表示，第一時間統合企業資源，並啟動5大關懷措施，主動派員到府或配合屏東縣政府社會處及「南山慈善基金醫療關懷計劃」合作醫院的關懷作業，慰問受傷保戶或身故保戶家屬，並掌握意外傷害事故的最新狀況，其中也提供保戶及非保戶醫療補償慰問金及身故慰問金，最高20萬元。

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針對這事大火意外事件，南山人壽提供醫療補償慰問金、身故慰問金，其中加護病房保戶或警義消每人6萬元；加護病房非保戶每人3萬元、一般病房保戶或警義消每人2萬元；一般病房非保戶每人1萬元。若不幸身故保戶且為警義消每人20萬元，不幸身故非保戶為警義消每人10萬元，不幸身故保戶每人10萬元，不幸身故非保戶每人5萬元。

同時，南山人壽也提供受保單借款紓困，於災害發生日前已辦理保單借款的受災戶，可申請展延借款本息6個月，展延期間免收保單借款利息。

另有房屋貸款紓困，若受災戶為房屋貸款的客戶，可3擇1申請房屋貸款本息紓困，如本金及利息展延6個月或部分本金展延1年或本金展延1年、展延期間只繳付利息，而展延的本利將於紓困到期後分期攤還。南山人壽也提供緩繳保費，受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起3個月內者，繳費期限得延長3個月。

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