今日來講股／專家看好Q4！中秋節前謹慎但不悲觀　耐心等節後布局

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艾綸表示，聯準會主席鮑爾指出，要達到「通膨2%以下」的目標，還有一段路要走，再加上他認為美國經濟成長很夠力，還「扛得過去」，未來可能有再度升息的必要。且從利率點陣圖來看，明年降息幅度遠低於之前的預期，也就是高利率環境可能比大家想得還要久。
同一時間，美國聯邦政府2023財政年度至9月底結束，國會本月商討2024財年支出法案，迄今沒有什麼進展，10月1日可能面臨政府關門窘境。消息一出，VIX恐慌指數5天飆了35%。
為此，艾綸表示之前也有過美國政府要關門的情況，但都未成真，這次可能也是「雷聲大雨點小」，但難免對美股有所影響，美股接連兩天下挫，其中S&P 500與費半指數都跌破8月低點，為4個月以來新低，台股也無法獨善其身。
艾綸指出，即便現在台股大盤整體態勢以整理為多，但還是看好今年第4季表現，認為還沒有出現底部，投資人可以等待落底，時間大概是中秋節過後，因為下周接近中秋節，外資不可能回溫，因此投資人可以耐心等待中秋節之後，心態上保持謹慎但不用悲觀，可以保留一些現金10月開始趁底部進場布局。
再來看籌碼面，外資今年6月21日之前買超4300億元，但到9月21日買超剩下500億元，表示外資在這段時間趁指數邊漲時邊賣，共賣了3800多億元，這也是為什麼近期台股漲不上去的原因，因此10月有個關注重點，就是外資能不能重新轉買。
至於要關注哪一個族群？艾綸指出，AI概念股前面已經先跌一大段了，這兩天有點止穩，但大多是跌深反彈，像是相關的散熱股奇鋐。指標股廣達短期內要介入，他認為股價得站回去8月28日最低點229.5元，也就是站回230元附近，技術面上才比較偏多方。
反而是技嘉這幾日表現亮眼，在AI族群中率先止跌、率先反彈，可以期待技嘉是否挑戰前面的壓力285到290元，再來看300元。至於蘋果iPhone 15高階機款暢銷秒殺，蘋概股也成為話題，但艾綸認為，除了高階機種外，其他比較少讓人驚豔的地方，因此看換機潮並不那麼樂觀。
因此除了像鏡頭大廠大立光與Type-C偉詮電有些反彈外，其他蘋概股漲勢沒有先前推新機那樣高，而大立光與偉詮電後勢漲勢也沒有起來，艾倫認為，蘋概股沒有到很強勢多方，可能還是要看個股表現。
再來，國防軍工一下強一下弱，目前還在底部整理，當然有政策利多，就是明（2024）年國防預算飆至6068億。以漢翔來說，雖然之前說營收沒有天花板，但股價回測前低，也就是說即便有政策題材，但股價上沒有辦法拉出持續向上走高的格局，漢翔52、53元近期低點是強力支撐，投資人可以接單看看，但要創高突破67.3元有難度，建議偏向區間操作。
另外，IC設計從8月底到現在遇到賣壓，建議短時間內要等一下修正，目前還在強勢的，就是光通訊光纖族群，如上詮、前鼎跟波若威都有漲勢，而整個族群也跟著起漲，投資人也可以關注。當然，AI相關的代工ODM、機殼、散熱與板卡指標廠商也同樣可以留意，而汽車零組件短線上來看也很好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。