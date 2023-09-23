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杭州亞運／中華男籃小組賽先發陣容確定4人　阿巴西90%會打替補

▲阿巴西首次代表中華男籃出征亞運，總教練桑茂森可能會將他安排在替補陣容上。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）
▲阿巴西首次代表中華男籃出征亞運，總教練桑茂森可能會將他安排在替補陣容上。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.14）

記者黃建霖/杭州報導

中華男籃即將在杭州亞運進行小組賽，先發五人將怎麼樣去安排？根據男籃總教練桑茂森的說法，目前林庭謙、劉錚、曾文鼎和阿提諾是確定的4人，而先發3號位目前則還沒有確定人選，不過從其描述聽起來，似乎很有機會由盧峻翔擔任。

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本屆亞運外界最關心的就是歸化球員阿提諾能否出賽的問題，對此桑茂森表示，團隊還在等最後的領隊會議討論後才會知道，不過自己認為前者應該是可以打，所以仍舊以他能先發出賽的方向來布局。

桑總說，阿提諾和曾文鼎預計會搭檔先發守護禁區，而後場則由林庭謙和劉錚攜手出戰，至於先發3號位方面，他目前有3個人選：阿巴西、李啟瑋和盧峻翔。

「我們會希望阿巴西打第六人，因為他能起到改變戰局的作用，而且在場上能提升得分爆發力。」桑總透露，阿巴西90%會是以替補身份出戰本屆賽事，因此應該會從李啟瑋和盧峻翔之間做出選擇。

之後，桑茂森也進一步分析道，李啟瑋在場上屬於射手類型，而盧峻翔則能一定程度的分擔林庭謙後衛的工作，「劉錚和啟瑋若同時在場上，那庭謙被針對性的機會就會比較高；如果峻翔上來，就可以分擔庭謙在持球被壓迫的風險，也能提升後者在進攻端的張力。」

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