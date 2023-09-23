屏東工廠爆炸！至少74人受傷送醫　1消防員殉職、多人受困待救援

才與女友登記！勇消賴俊儒殉職　父心碎哭求別解剖：他長得很緣投

▲去年12月間，消防員賴俊儒跟英國籍女友登記結婚，從曝光的照片可以看到，賴俊儒手拿捧花，陽光帥氣且一臉幸福，與妻子籍友人開心合影，未料2人卻從此天人永隔。（圖／翻攝畫面）　
▲去年12月間，消防員賴俊儒跟英國籍女友登記結婚，從曝光的照片可以看到，賴俊儒手拿捧花，陽光帥氣且一臉幸福，與妻子籍友人開心合影，未料2人卻從此天人永隔。（圖／翻攝畫面）　

記者林盈君／綜合報導

22日，屏東科技園區明揚國際公司，工廠發生爆炸起火事故，當時第一批進入的11名消防員，因廠內發生二度爆炸，其中4人不幸殉職，7人不同程度輕重傷。現年33歲的屏東第二分隊隊員賴俊儒，去年底才跟英國籍女友登記結婚，預計11月要度蜜月、明年2月補辦婚禮，未料竟傳來噩耗，讓家屬悲痛欲絕。賴俊儒父親知悉兒子殉職，難過不已，哭求高雄市長陳其邁，請檢方不要解剖兒子遺體，他哽咽表示能不能採DNA就好，「他長得很緣投(帥)」，不希望兒子再挨一刀，讓人聞之鼻酸。

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▲高雄市長陳其邁慰問屏東大火殉職消防隊員賴俊儒的家屬，賴俊儒的父親傷心到抱著陳其邁哭泣。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁慰問屏東大火殉職消防隊員賴俊儒家屬，賴俊儒父親傷心抱著陳其邁哭泣。（圖／高雄市政府提供）
據了解，爆炸發生之後，賴俊儒被尋獲時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治，因爆炸烈焰導致其面目難以辨識，還曾一度被誤認為是另一名施姓隊員，但最後在其身上找到其名字的紙條，這才初步確認是賴俊儒遺體。而因面目難以辨識，也為了釐清死因，之後可能採取解剖方式，但對此，賴俊儒父親哽咽哀求高雄市長陳其邁，認為兒子已經殉職，不希望他再挨一刀，解釋「兒子長得很緣投(帥)」，拜託陳其邁「有DNA就可以了，不要再解剖、不要再挨那一刀，很痛、很痛，拜託拜託」。

去年12月間，賴俊儒跟英國籍女友登記結婚，從曝光的照片可以看到，賴俊儒手拿捧花，陽光帥氣且一臉幸福，與妻子籍友人開心合影，未料2人卻從此天人永隔。22日晚間，英國籍妻子也前往殯儀館，期間賴妻低頭沉默不語，與丈夫就此天人永隔，讓人為之心碎。

▲屏東科技園區明揚國際公司工廠，發生爆炸起火事故。（圖／翻攝畫面）
▲屏東科技園區明揚國際公司工廠，發生爆炸起火事故，導致4名消防員殉職。（圖／翻攝畫面）

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