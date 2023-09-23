▲明年度健保總額協商！醫院、西醫基層喬不攏　僅中醫、牙醫門診達共識

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明年健保協商歷經14小時 僅中醫、牙醫門診有共識2024年健保總額的協商空間為174億元，由於我國人口老化、慢性病增加，因此醫療需求也隨之提升，而且現在科技進步又有許多新的醫療科技出現，如何將新技術、新治療引進，同時又將有限的健保資源做最有效率的配置，是這次健保會協商的一大挑戰。
保險付費者委員與各總額部門醫界代表進行協商，歷經14個多小時後，結果只有中醫門診、牙醫門診總額有共識。衛福部全民健康保險會說明，中醫門診的部分，總額主要增加5.88億元，以反映新冠肺炎後，民眾對中醫信任度提高，新增就醫人口的醫療費用。
而牙醫門診的部分，衛福部全民健康保險會提到，總額將新增3.07億元用於加強特定疾病病人之照護，藉由擬訂牙醫治療計畫，提升其就醫安全與品質，另外為提供高風險病人更完整之口腔照護，將現行3項計畫加以整合（包含牙結石清除及塗氟等），並增加牙醫特殊醫療服務計畫之預算，強化弱勢民眾照護。
醫院、西醫基層未達共識 兩案併陳送衛福部決定不過，在醫院及西醫基層總額上協商後並未達成共識，其中付費者代表方案約8,667.1億元（成長率3.645%）、醫界代表方案約8,753.0億元（成長率4.672%），兩者差距約為85.9億元。
雖然未獲共識，但衛福部全民健康保險會表示，雙方對於照護弱勢族群，如：罕見疾病及血友病、愛滋病治療藥費、加強偏鄉醫療照護等，及配合健保中長期計畫之政策，包括「住院整合照護服務試辦計畫」（5.6億元）、「代謝症候群防治計畫」（6.16億元）等，均同意持續編列預算，以積極提升國人健康。
至於門診透析預算總成長率為3%，其中指定4.335億元專款預算，將用於鼓勵醫療院所加強推動腹膜透析及提升照護品質。
全民健康保險會提到，雙方都支持編列「新醫療科技」預算，以提高病友取得新藥、新增診療服務的可近性，而付費者代表也主張擴編新醫療科技、新藥預算，包含暫時性支付新藥6.07億元，在兼顧加速新藥導入及用藥安全前提下，要求健保署應規劃完整的配套措施，也期待未來有公務預算及其他財源支應。
此外，付費者代表考量我國人口老化及臨床照護需要，在多項整合性照護計畫、在宅急症照護試辦計畫等項目，都投入諸多預算。
但醫院代表認為，健康的維持需要長期且持續性投資，可是整體投入醫療體系的預算不足，尤其疫情結束後需求提高造成點值下滑，影響院所經營，建議分年提撥預算以調節因總額制度產生的醫療困境。
西醫基層代表則以支付標準調整方式，提出數項提升基層護理照護品質、強化兒童及高齡人口醫療照護之項目，並希望新增預算以因應高血壓指引修正及白內障手術案件成長之費用，穩定基層醫療。
全民健康保險會表示，由於雙方有各自立場，健保會協商後，預計於10月份待委員會議確認，並依法將已達成共識之牙醫門診、中醫門診總額的協商結果，與未達共識之醫院及西醫基層總額，以兩案併陳方式，報請衛福部決定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59387
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