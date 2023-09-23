▲眼角膜輪部缺損影響視力　「高壓氧輔助治療」助重現視界

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採創新治療方法 恢復開啟新視界謝女士的左眼長期受到化學物質侵蝕，視力持續下降至0.05以下。經過亞東醫院眼科部麥令琴醫師的診斷後，接受角膜輪部幹細胞和羊膜移植手術後，合併進行6次高壓氧治療，視力恢復到0.4。而聶女士則因為左眼視網膜剝落，平常只剩下右眼的視力，多年前接受了白內障手術，植入了人工水晶體。
術後，她右眼出現了疼痛和視力模糊的症狀，經檢查發現右眼出現大皰性角膜病變和角膜輪部幹細胞缺損，視力僅存光感，甚至需要依賴輪椅代步；然而，經過角膜移植手術和高壓氧治療後，她的視力明顯改善，達到了0.3，大大提高生活品質。
自體幹細胞移植 輔以高壓氧治療麥令琴醫師指出，這種治療方法結合了角膜輪部幹細胞自體移植、羊膜移植和高壓氧治療，藉由提供高濃度的氧氣，促進傷口癒合，加速組織修復，對角膜上皮細胞的生成產生明顯作用，讓病人得以重見光明，重獲新生。
高壓氧中心的張厚台主任表示，高壓氧輔助治療技術的成功應用為角膜上皮細胞缺損的治療帶來了新的選擇。隨著技術的不斷完善和應用，相信未來醫療可以幫助更多類似的病例，成功讓更多的患者能夠重獲光明，擁有如新生般的靈魂之窗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59263
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