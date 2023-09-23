杭州亞運／中華男籃將不出席亞運開幕式 主帥桑茂森說明原因
杭州亞運將於9月23日進行開幕式，中華代表團被安排在第36順位進場，由王冠閎及羅嘉翎共同擔任掌旗官，而今（23）日稍早中華奧會也公布開幕式代表團陣容，共14個代表隊，總計69人出席。而受到外界重視的中華男籃並未隨團本部前往，總教練桑茂森也在接受電訪時解釋了原因。
特派記者黃建霖／杭州報導
中華奧會今早公布參加參加開幕式的代表隊，包括：女子體操代表隊、划船代表隊、3*3男子籃球代表隊、3*3女子籃球代表隊、象棋代表隊、射擊代表隊、網球代表隊、武術代表隊、擊劍代表隊、游泳代表隊、拳擊代表隊、圍棋代表隊、跆拳道代表隊、馬術代表隊，出席總人數共計69人。我國開幕進場以英文字母做排序，中華隊排在字母「T」，暫定在敘利亞之後，塔吉克之前，以第36個國家進場。
中華男籃並沒有參加本屆開幕式，桑茂森解釋道：「在之前的安排中，今天團隊在下午就已經安排重量訓練了。在來到大會前有登記是否要參加開幕典禮，因為團本部那邊本來就有人數限制，所以我們就選擇以訓練為主。」
這一屆賽會黎巴嫩因故不打，由中國香港替補參加，中華男籃小組賽首戰的對手也因此變動。雖然從兩支球隊的強度上來看，這樣的變動對於中華隊來說應該是有利的，不過全隊仍不敢大意，將會全力應戰。
桑茂森表示，「黎巴嫩和香港的球風不同，我們還是以自己本身的打法為主，近期在透過長時間訓練後，球隊的磨合漸入佳境，戰力也提升不少。外界都提到香港和黎巴嫩強度上有差異，但這畢竟是亞運賽事，所以球隊還是要以正常的心態去面對每一場比賽。」
中華男籃在小組賽第2場就會面對中國，第3場則要打蒙古，桑茂森強調團隊會以分組第一為目標，爭取出線。