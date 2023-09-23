吳鎮安信義街頭駐唱遇胡瓜！他被塞「大疊鈔票」暖哭：很感動
歌唱選秀節目《全能歌手》為了迎接中秋節到來，本周舉辦《中秋獎金爭奪賽》，為期兩周將由《台灣那麼旺》的10位高手來踢館PK，爭奪中秋獎金，最高分的選手還可以成為MVP獲得大獎。其中吳鎮安更透露，有次在信義區街頭表演時遇到胡瓜，還被塞了滿滿一大疊的鈔票，讓他相當感動。
記者詹鎰睿／綜合報導
節目一開場由鐵肺歌后戴愛玲老師帶來經典歌曲《空港》為本集拉開序幕。接著由《台灣那麼旺》的14歲小關主鍾采穎登場，讓胡瓜忍不住關心起學業，鍾采穎更是感謝瓜哥當時贊助旅費，讓她從台南到林口參賽，惜才愛才的胡瓜更誇讚她不會講台語，但詮釋台語歌真的是沒話說。
沒想到鍾采穎一抽對戰選手就是15歲的洪梓菱，看到「14歲對戰15歲」也讓評審都說這場對戰很令人期待。胡瓜更是訪問鍾采穎會不會害怕，沒想到她竟自信地說，「最好是《全能歌手》的大家，我都可以對戰一輪！」看著這樣的「輾壓」氣勢，綜藝天王胡瓜柔柔的望向洪梓菱：「那妳呢？有勇氣接受挑戰嗎？」洪梓菱也回：「不怕，我就表現好就好。」
《台灣那麼旺》的歌手吳鎮安則分享，曾在信義區街頭遇到「神祕金主」大賞獎金，當時他望著空空的街道沒有人潮心中很落寞，一轉身竟然看到胡瓜在身後，還塞了滿滿一疊鈔票到打賞箱，讓他相當感動。胡瓜則笑說：「我在家附近逛逛看到有人在唱歌，是我認識的就走上去看一看。」也心疼地說現在的新歌手很不容易，小小鼓勵一下，故事聽完後也讓在場所有街頭駐唱選手，紛紛許願能遇到胡瓜。