斥資超過3億元興建　台酒虎尾發貨中心正式啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀
台酒公司在105年開始啟動土地取得及興建規劃，購得土地約8347平方公尺，總興建面積約4820平方公尺，於107年9月正式開工興建虎尾營業所暨發貨中心，期間歷經營造廠商更替延後完工期程，又配合各項建築安全法規及克服各項施工困難，花費相當長期間取得合法執照，投資總金額達3億元以上。
台酒公司虎尾營業所暨發貨中心，座落於高速鐵路雲林車站特定區，隸屬於嘉義營業處，該營業處設有嘉義、朴子、民雄、虎尾、斗六、西螺等6個營業所，共同經營雲林及嘉義縣市等區域產品銷售與推廣業務，更支援部分台中地區發貨業務，同時也是全家便利店（全台物流）在中部地區重要的產品供貨樞紐，每年貨品發運金額超過6億元。
由於營業處銷售業績亮眼，近年對物流支援作業需求提高，台酒公司經斥資超過3億元籌建虎尾營業所暨發貨中心，啟用後能整合銷售流程，能提供更快速、更準確的運輸效率以強化物流服務，且更有助於在銷售高峰季節中支援鄰近地區，滿足客戶需求，大幅提高對雲林及彰化地區客戶的服務效率。
台酒公司強調，將進一步與當地廠商合作，提供當地居民穩定就業機會，帶動人口成長，且能與鄰里共榮，促進周邊商業活絡及地方經濟繁榮，並提供當地居民多樣化且便捷的購物選擇，更進一步加速雲林及虎尾區域產業經濟發展、增加人口進駐速度，達成社會公益目標。