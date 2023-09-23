明揚大火！商業火險15億6產險共保　公共意外及雇主責任險這家保

斥資超過3億元興建　台酒虎尾發貨中心正式啟用

▲台灣菸酒公司斥資超過3億元興建，虎尾發貨中心正式啟用。（圖／台灣菸酒公司提供）
▲台灣菸酒公司斥資超過3億元興建，虎尾發貨中心正式啟用。（圖／台灣菸酒公司提供）

記者顏真真／台北報導

台灣菸酒公司丁彥哲董事長今（23）日宣布，投資總金額達3億元以上的嘉義營業處「虎尾營業所暨發貨中心」正式啟用，開始全面推動菸酒公司物流體系改革，邁入現代化物流作業管理階段，也成為雲林高鐵站特區內第2個重要建設亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應產品銷售通路模式改變及顧客多元消費習慣，台酒公司也運用數位科技導入資訊整合系統，更不斷精進與工研院合作共同研議雲林地區物流作業最佳化，對雲林地區銷售營運及貨品配送模式啟動變革，由現行分散接單配送方式改變為集中開單、統一發貨，落實商物流分離改善管理分散問題，提升人力、物力資源投入效益及貨物配送效率，進而降低貨品運輸碳排量，響應政府綠色循環經濟政策。

台酒公司在105年開始啟動土地取得及興建規劃，購得土地約8347平方公尺，總興建面積約4820平方公尺，於107年9月正式開工興建虎尾營業所暨發貨中心，期間歷經營造廠商更替延後完工期程，又配合各項建築安全法規及克服各項施工困難，花費相當長期間取得合法執照，投資總金額達3億元以上。
 
台酒公司虎尾營業所暨發貨中心，座落於高速鐵路雲林車站特定區，隸屬於嘉義營業處，該營業處設有嘉義、朴子、民雄、虎尾、斗六、西螺等6個營業所，共同經營雲林及嘉義縣市等區域產品銷售與推廣業務，更支援部分台中地區發貨業務，同時也是全家便利店（全台物流）在中部地區重要的產品供貨樞紐，每年貨品發運金額超過6億元。

由於營業處銷售業績亮眼，近年對物流支援作業需求提高，台酒公司經斥資超過3億元籌建虎尾營業所暨發貨中心，啟用後能整合銷售流程，能提供更快速、更準確的運輸效率以強化物流服務，且更有助於在銷售高峰季節中支援鄰近地區，滿足客戶需求，大幅提高對雲林及彰化地區客戶的服務效率。

台酒公司強調，將進一步與當地廠商合作，提供當地居民穩定就業機會，帶動人口成長，且能與鄰里共榮，促進周邊商業活絡及地方經濟繁榮，並提供當地居民多樣化且便捷的購物選擇，更進一步加速雲林及虎尾區域產業經濟發展、增加人口進駐速度，達成社會公益目標。

凍漲22年！8月起台啤漲價了　超商、量販每罐多5元

日銀維持現狀！日圓再貶破148　但這原因換匯價沒甜頭可撿

美Fed升息未了！美元定存年息喊到6.6%　專家教戰最有利存法

全球房地產泡沫指數　瑞銀點名這2大城市仍存在風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞