台南棋牌社掛羊頭賣狗肉涉賭 警查獲46賭客送辦

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台南市警察局第五分局接獲情資，北區一間棋牌社以提供場地並代揪牌咖打牌娛樂之方式，實際從事麻將賭博不法行為，警方隨即成立專案小組訪查蒐證，發現該棋牌會館係以賭客需先申辦會員，由店家發給會員儲值卡，賭客由店內儲值機投入現金換取相對應之點數及籌碼卡，以取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段規避警方查緝，為使賭客有賓至如歸感，皆使用電動麻將桌，現場並有水及茶包免費供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉以吸引客人前來，每日賭客絡繹不絕，會員數高達900人。
專案小組見時機成熟向台南地檢署及法院聲請核發搜索票，昨(22)日晚間由分局長陳宇桓帶領20餘名刑事及制服警力突襲查緝，當場查獲現場楊姓負責人(49歲)莊姓員工(20歲)及吳姓員工(27歲)等3人營業供賭，另外有11桌正在打麻將之賭客計43人，現場合計46人，並查扣賭資35319元、賭博籌碼764張、入會申請書900張、會員卡84張、賭具麻將42副、電動麻將桌IC板21片、現場監視器系統及鏡頭9顆、儲值機1台、點鈔機1台等物，訊後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。
偵辦期間，有一年長賭客因見大批警方前來，一時緊張導致血壓過高暈眩，員警立即通報救護人員前來急救，經治療後並無大礙，到了分局後得知須以刑法賭博罪送辦，直呼下次不敢再來賭博。