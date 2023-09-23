屏東工廠爆炸！至少74人受傷送醫　1消防員殉職、多人受困待救援

影／說好要撐到最後卻殉職！消防員推測資訊不足「把救人放之前」

▲張文鈞推測，消防員到火災現場會有SOP，按照昨天依序，可能在沒有取得大量資訊下，就派人進去看現場。（圖／記者嚴俊強攝，2023.09.23）
▲張文鈞推測，消防員到火災現場會有SOP，按照昨天依序，可能在沒有取得大量資訊下，就派人進去看現場。（圖／記者嚴俊強攝，2023.09.23）

記者陳佩君／台北報導

屏東明揚國際科技的工廠昨天發生爆炸，造成百人死傷，殉職消防員的同學、消防員工作權益促進協會成員張文鈞今（23）日感嘆，不敢相信曾說好要一起撐到最後的同學就這樣殉職；他也推測，消防員到火災現場會有SOP，按照昨天依序，可能在沒有取得大量資訊下，就派人進去看現場，「把人命搜救放在蒐集資訊之前」，此外，消防員也未穿適合的化學防護裝備，僅穿消防衣。

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消防員工作權益促進會上午在凱道舉行記者會，呼籲現任總統蔡英文及四位總統參選人，立即支持開放消防員組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》，公務人員安全衛生辦法中納入基層消防團體參與防護小組、中央補助地方地方補足防災能量與消防人力。

▲消防員工作權益促進協會公布10年來殉職消防員名單 。（圖／記者嚴俊強攝，2023.09.23）

▲消防員工作權益促進協會公布10年來殉職消防員名單 。（圖／記者嚴俊強攝，2023.09.23）

張文鈞受訪時感嘆，大家不敢相信，曾經一起受訓的同學就這樣殉職，當初說好要一起安全、平安地，把這項工作撐到最後，他參加協會近10年時間，去過許多殉職現場，每次都告訴自己，若改革做好，說不定就不會再有人殉職，但沒想已經做那麼多，還是有人殉職。

張文鈞直言，這麼大的工廠，第一梯次只有4名消防員人員進去，接著7人進去，包含他的同學，「爆炸就發生了」，整個救災現場只出66人，「幾萬坪的工廠，只出這些人救災，剩下由高雄來支援」。

張文鈞指出，正常來說，一個縣市能量應該要負擔火警，而非只負擔一間工廠，但現在一個工廠，已經停休整個屏東縣消防人力。

張文鈞說明一般救災流程，先觀察火煙是否冒出，並和廠方取得資訊，得知場內有沒有配置化學物品、危險物品，但昨天情況，讓他好奇屏東消防局有沒有做這些事情，因為他們人出來時只穿消防衣，且昨天入場後就發生爆炸，代表在進去廠區前，可能不知道有化學品放在裡面，才導致輕易進去裡面，如當時的敬鵬大火一樣。

至於是否代表指揮出狀況？張文鈞推測，正常來講，消防員到火場會有觀察時間，若工廠很大，就要取得更多資訊，按照昨天時序，可能在沒有取得大量資訊下，就派人進去看現場，「可能把人命搜救放在蒐集資訊之前、就先派人進去」，正常要先蒐集化學品資訊，評估狀況後、安排足夠人力才能進去，或者穿戴適合的化學防護裝備才能入內救災，而非只穿消防衣入內，「化學品救災與一般工廠救災有非常大不同」。

 

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